Trump bugün ne açıklayacak? Putin'e sitem etti: 'Önce güzel konuşup sonra akşama herkesi bombalıyor'

Donald Trump, ABD merkezli NBC News'e verdiği özel röportajında, pazartesi gününü işaret etmiş, "Rusya ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım" demişti.





Bugün ise gözler Trump’ın açıklamalarında. Trump, Rusya ya da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili neler söyleyebilir?





ABD Başkanı, Beyaz Saray'a ilk geldiğinde hem Rusya'ya hem de Putin'e yönelik ılımlı ifadeler kullanıyordu.





Ancak daha sonra ifadeler gittikçe sert bir hal almaya başladı.





Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu asla yaşanmaması gereken bir savaştı ve birçok insan ölüyor, bitmeli ve bilmiyorum, gerçeği bilmek istiyorsanız Putin bize bir sürü saçmalık söylüyor. Her zaman çok naziktir ama sonunda anlamsız olduğu ortaya çıkıyor.”





SES KAYDI: MOSKOVA’YI BOMBALARIM

Trump'ın Putin'e yönelik zaman içinde değişen tavrına bir de ortaya çıkan ses kaydı eklendi.





ABD Başkanının, Beyaz Saray'a gelmeden önce basına kapalı gerçekleştirdiği bir toplantıda, "Rusya Kiev'e girerse, Moskova'yı bombalarım" dediği ortaya çıktı.





“Putin'le konuşurken ona dedim ki, eğer Ukrayna'ya saldırırsan Moskova'yı bombalarım.”





Dünyaya barış getirme vaadini seçilmeden önce defalarca kez yineleyen Trump, Moskova'yı gerçekten bombalayabilir mi? Bu sorunun yanıtını bulmak hayli zor.





TRUMP’IN DUYURUSU NE OLACAK?

Rusya'ya yönelik sert yaptırımların açıklanması en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.





Axios'a konuşan konuya yakın iki kaynağa göre, Trump bugün Ukrayna'ya silah gönderileceğine dair yeni bir plan açıklayacak. İddialara göre açıklanacak planın kapsamı oldukça geniş ve saldırı amaçlı silahları da içermesi bekleniyor.





PARTİOT DUYURUSU

Öte yandan Trump, dün yaptığı açıklamada Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceğini söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “güzel konuşup sonra akşam herkesi bombaladığını” belirtti.





Trump, “Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz" dedi.



