Trump da Ukrayna’ya silah gönderecek

Daha önce Ukrayna’ya silah gönderilmesini eleştiren Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi ağırladığı toplantıda Rusya’yı tehdit etti: “Rusya’dan memnun değilim. 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız. Ukrayna’ya da en üst düzey silahlar gönderiyoruz.”
Daha önce Ukrayna’ya silah gönderilmesini eleştiren Trump, Rusya’yı Ukrayna'ya silah göndermekle tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıkladı. Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi ağırladığı basın toplantısında konuştu. Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız" ifadelerini kullandı. Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık" diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, "(Ukrayna'ya) en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor" dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de "ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım" diye konuştu.
Zengezur’da Rusya’nın yerine ABD mi?
- Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan İkinci Karabağ Savaşı sonrası ticari geçişlere açılması beklenen Karabağ’ın güneyindeki Zengezur Koridoru’nda dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, son dönemde konuyla ilgili olarak Rusya ile gerilimler yaşayan Bakü ve Tiflis yönetimlerine koridorun ABD tarafından işletilmesi yönünde teklif sundu. Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre Barrack, taraflara barış görüşmelerinin ilerletilmesi için ABD yönetiminin Zengezur Koridoru’nun güvenliğini üstlenebileceğini bildirdi. Haberde, Barrack’ın iki ülkeye ABD’nin Zengezur Koridoru’nu yüz yıllığına kiralık olarak yönetebileceğini söylediği vurgulanırken koridorun özel bir şirket aracılığıyla kargo geçişlerinin gözlemlenmesi ve verilerin taraflara şeffaf bir şekilde sunulması teklifini ilettiği kaydedildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Zengezur Koridoru’nun açılması için yeşil ışık vermiş ardından Azerbaycan ile olan müzakereler hızlanmıştı.