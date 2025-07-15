Trump da Ukrayna’ya silah gönderecek

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan İkinci Karabağ Savaşı sonrası ticari geçişlere açılması beklenen Karabağ’ın güneyindeki Zengezur Koridoru’nda dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, son dönemde konuyla ilgili olarak Rusya ile gerilimler yaşayan Bakü ve Tiflis yönetimlerine koridorun ABD tarafından işletilmesi yönünde teklif sundu. Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre Barrack, taraflara barış görüşmelerinin ilerletilmesi için ABD yönetiminin Zengezur Koridoru’nun güvenliğini üstlenebileceğini bildirdi. Haberde, Barrack’ın iki ülkeye ABD’nin Zengezur Koridoru’nu yüz yıllığına kiralık olarak yönetebileceğini söylediği vurgulanırken koridorun özel bir şirket aracılığıyla kargo geçişlerinin gözlemlenmesi ve verilerin taraflara şeffaf bir şekilde sunulması teklifini ilettiği kaydedildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Zengezur Koridoru’nun açılması için yeşil ışık vermiş ardından Azerbaycan ile olan müzakereler hızlanmıştı.