​Trump F-35'lerin satışını durduran yasayı imzaladı

Türkiye'ye Mart ayında teslimatı planlanan F-35’lerin, 1 Kasım’a kadar teslim edilmeyeceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzaladı.

Kısaca CAATSA olarak bilinen yani "ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası" çerçevesinde hazırlanan torba kanunda yer alan madde, daha önce 2019 bütçe tasarısından son anda çıkarılmıştı.

Haber7'nin iddiasına göre, onaylanan kanun tasarısı doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik ortak bir rapor hazırlayacak. Raporda, bu sistemlerin alınmasının ne gibi tehditler oluşturacağı ve ne anlama geldiği ele alınacak. Raporun 1 Kasım 2019'a kadar hazırlanması talep edilirken, ayrıca o tarihe kadar da Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesinin durdurulması yer alıyor.

Türkiye 116 F-35 satın aldı

Hali hazırda Türkiye'nin toplam 116 F-35 siparişi var. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 3 ve 4 numaralı uçakların teslimatı için ise Mart 2019 hedefleniyordu. 116 adet F-35'in 16'sı, Deniz Kuvvetleri'nde kullanılması planlanan ve dikey iniş kalkış yapabilen F-35B.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ocak ayında yapılan açıklamada, "F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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