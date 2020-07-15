Trump organize suç örgütü MS-13 mensubunun idamını istedi

Nükleer silahlanma yarışı güçleniyor: Rekabetin Türkiye'ye çıkardığı dersler var!

Trump yönetiminin 32 yıl önce ABD-Rusya tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararı ile 'nükleer savaş ve güç kullanımı' daha riskli bir hal aldı. Son yıllarda her ne kadar nükleer silahlanma deyince akıllara Kuzey Kore gelse de, bu ülkenin sahip olduğu nükleer silah başlıkları buz dağının görünen ve küçük bir kısmını ifade ediyor. Özellikle, Asya Pasifik bölgesinde Çin ve ABD arasında her geçen gün artan rekabet bütün dünya için risk oluşturuyor. Peki nükleer silahlanmanın Türkiye'ye çıkardığı dersler neler? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var? Çatışma Hattı'nın 3. bölümünde küresel nükleer tehdidi anlattık:





