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Trump'a 'Gazzelilere sürgün' aklını Suudlarla yakın ilişkideki Kushner vermiş

Trump'a 'Gazzelilere sürgün' aklını Suudlarla yakın ilişkideki Kushner vermiş

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:295/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazze sahillerini gözüne kestirip Trump'a 'sürgün' konusunda akıl veren isim: Jared Kushner.
Gazze sahillerini gözüne kestirip Trump'a 'sürgün' konusunda akıl veren isim: Jared Kushner.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in ateşkesinden günler sonra, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok." deyip Ürdün ve Mısır'a 'sürgün edilmelerini' savundu. ABD basını, 'Gazzelileri sürgün planı' konusunda Trump'ın akıl hocasının damadı ve bir dönem Ortadoğu temsilcisi olan Jared Kushner olduğunu yazdı. Kushner, Suudlarla yakın ilişkileriyle de biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, önce Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmayabileceğini söylemiş, sonrasında da Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dün 'sürgün planı' hakkında yeni bir açıklama yapan Trump, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok. Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." demişti.

Hamas, bu sözlere sert bir dille karşı çıkıp, "Trump'ın Filistinlileri yerinden edeceği yönündeki açıklamalarını reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Akıl hocası Suudlara yakın olan damadı

ABD medyasından Puck News'te yer alan habere göre; 'Gazzelileri sürgün planı' konusunda
Trump'ın akıl hocası damadı ve bir dönem Ortadoğu temsilcisi olan Jared Kushner'den geldi.
Puck News'e ait haberin İsrail medyasındaki bir yansıması.

"Gazze sahilleri çok değerli"

Suudlarla yakın ilişkilere de sahip olan
Kushner, Gazze sahillerinin çok değerli olduğunu söyleyip, "İnsanları oradan çıkarıp sonra bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım"
demiş.

Arap liderlerin kendisine olan tutumundan sıkılan Trump'ın 'yeni bir şey denemek için' bu planı işlediği belirtiliyor.



#Donald Trump
#Gazze
#Filistin
#Jared Kushner
#Suudi Arabistan

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