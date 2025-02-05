Trump'a 'Gazzelilere sürgün' aklını Suudlarla yakın ilişkideki Kushner vermiş

ABD Başkanı Donald Trump, önce Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmayabileceğini söylemiş, sonrasında da Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dün 'sürgün planı' hakkında yeni bir açıklama yapan Trump, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok. Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." demişti.

Hamas, bu sözlere sert bir dille karşı çıkıp, "Trump'ın Filistinlileri yerinden edeceği yönündeki açıklamalarını reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın akıl hocası damadı ve bir dönem Ortadoğu temsilcisi olan Jared Kushner'den geldi.

Trump'ın akıl hocası damadı ve bir dönem Ortadoğu temsilcisi olan Jared Kushner'den geldi.

Kushner, Gazze sahillerinin çok değerli olduğunu söyleyip, "İnsanları oradan çıkarıp sonra bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım"

Kushner, Gazze sahillerinin çok değerli olduğunu söyleyip, "İnsanları oradan çıkarıp sonra bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım"

Suudlarla yakın ilişkilere de sahip olan

Suudlarla yakın ilişkilere de sahip olan

Arap liderlerin kendisine olan tutumundan sıkılan Trump'ın 'yeni bir şey denemek için' bu planı işlediği belirtiliyor.