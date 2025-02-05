Trump'a 'Gazzelilere sürgün' aklını Suudlarla yakın ilişkideki Kushner vermiş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in ateşkesinden günler sonra, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok." deyip Ürdün ve Mısır'a 'sürgün edilmelerini' savundu. ABD basını, 'Gazzelileri sürgün planı' konusunda Trump'ın akıl hocasının damadı ve bir dönem Ortadoğu temsilcisi olan Jared Kushner olduğunu yazdı. Kushner, Suudlarla yakın ilişkileriyle de biliniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, önce Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmayabileceğini söylemiş, sonrasında da Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.
Dün 'sürgün planı' hakkında yeni bir açıklama yapan Trump, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok. Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." demişti.
Hamas, bu sözlere sert bir dille karşı çıkıp, "Trump'ın Filistinlileri yerinden edeceği yönündeki açıklamalarını reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Akıl hocası Suudlara yakın olan damadı
"Gazze sahilleri çok değerli"
Arap liderlerin kendisine olan tutumundan sıkılan Trump'ın 'yeni bir şey denemek için' bu planı işlediği belirtiliyor.