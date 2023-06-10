Trump'a 'gizli belgeler' soruşturması: Davaya bakacak avukatlar değişti

Trusty ve Rowley ise yayınladıkları ortak açıklamada, Trump’a ithafen "Geçen yılı onu savunarak geçirmek bir onurdu. Biden yönetiminin Amerikan adalet sistemini partizanca silahlandırmasına karşı yürüttüğü savaşta haklı çıkacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Çekilme gerekçesi olarak somut bir neden belirtmeyen Trusty ve Rowley, "Dava Miami’de açıldığına göre, bu bizim davadan çekilmemiz ve süreci diğerlerinin yürütmesine izin vermemiz için mantıklı bir an" demekle yetindi.

Hakim karşısına çıkacak