Trump'tan Bolton'a şok şuçlama: Ben bu aptalı dinleseydim şu anda 5. Dünya Savaşı'nda olurduk

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. Dünya Savaşı'nda olurduk." ifadesini kullandı.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri açısından kritik olan Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde seçmenlerine hitap etti.

Biden bir aptal

Donald Trump ve John Bolton

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a ağır eleştiriler yönelten Trump, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. Dünya Savaşı'nda olurduk." dedi.

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Kaybedersem tarihin en kötü adayına kaybedeceğim

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin ülke tarihi açısından önemli olduğuna işaret ederek Demokratların adayı Joe Biden için de "Biden seçimi kazanırsa tarihin en kötü adayına karşı seçimi kaybetmiş olacağım." yorumunda bulundu.

Biden değişmez bir küreselci

Joe Biden

Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Biden, değişmez bir küreselci. Biliyorsunuz, küreselciler saf dışı kaldı. Onlar bu ülkeyi mahvetmişti." dedi.

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Pandemiyi gelecek yıl bitireceğiz

Yönetimi döneminde ülkesinin askeri kapasitesini de artırdıklarının altını çizen Trump, "Şu anda F-35'lerimiz var. Siz onları göremezsiniz. Onlar gizli." diye konuştu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerine de devam ettiklerini vurgulayarak "Bu yılın sonunda ya da erken bir tarihte muhteşem bir aşımız olacak. Bu pandemiyi gelecek yıl bitireceğiz." dedi.