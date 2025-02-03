Trump'tan Gazze'de ateşkeste geri adım: Sürecin garantisi yok

Donald Trump, İsrailli esirlerin serbest bırakılmaya başlamasının ardından Gazze'de ateşkesin bitebileceğini ima etti.
Her fırsatta Gazze'de varılan ateşkeste kendisine pay biçen ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın bozulabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." dedi. Öte yandan Trump, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya da 'İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğu' yönünde ifadelerle cevap verdi.
ABD Başkanı Donald Trump
,
Gazze
'deki
ateşkes
in devamına ilişkin garantilerinin olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Trump,
Oval Ofis
'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Gazze'deki ateşkesin garantisi yok"
"Gazze'deki ateşkesin garantisi yok"
Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "
Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok.
" açıklamasını yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına destek
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına destek
İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in
Orta Doğu
'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.
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