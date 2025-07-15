Trump'tan Rusya'ya 50 gün mühlet: Çok sert yaptırımlar gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını bildirdi.

Trump, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirterek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını aktardı. Trump, “Ukrayna'ya en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor” dedi.