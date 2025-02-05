Trump’tan soykırımcıya hoş geldin hediyesi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi, İsrail'e yeni silah satışına hazırlanıyor. Habere göre Trump yönetimi, İsrail'e değeri 700 milyon doları bulan 4 bin 700 adet 500 kilogramlık bomba ile değeri 300 milyon doları bulan zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongredeki ilk komite liderlerine çağrıda bulundu. Raporda, yardımın, ABD'nin İsrail'e tahsis ettiği yıllık 3,3 milyar dolarlık dış askeri finansman yardımından karşılanacağı belirtildi. 1 milyar dolarlık yeni satışın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile de görüşeceği Washington ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti. Öte yandan Netanyahu'nun görüşmede, yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması konusunda Trump'ın desteğini isteyeceği iddiası da ABD medyasına yansıdı. Daha önce Joe Biden yönetimin son günlerinde gündeme gelen İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı, Trump'ın onayına bırakılmıştı.