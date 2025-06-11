Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan Suriye için önemli imza

Trump'tan Suriye için önemli imza

04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldıracak imzayı bu hafta içinde atacak.

Al-Monitor’a konuşan iki ABD yetkilisi, Başkan Trump, Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırımı iptal eden bir kararı yayınlamaya hazırlandığı belirtti. Söz konusu kararın, Suriye'de ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik tüm yaptırımları kaldırma sözüyle uyumlu olduğu ifade edildi. Trump'ın kararının, Amerikalı şirketlerin Suriye'ye hizmet ihraç etmesini engelleyen önlemleri kaldırmayı da içerdiği aktarıldı. ABD başkanı Trump, geçen ay yaptığı Körfez turu sırasında Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracağını ilan etmişti.



#ABD
#Suriye
#Diplomasi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar açıklandı: MEB REBUS sorgulama sayfası