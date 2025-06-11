Trump'tan Suriye için önemli imza

Al-Monitor’a konuşan iki ABD yetkilisi, Başkan Trump, Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırımı iptal eden bir kararı yayınlamaya hazırlandığı belirtti. Söz konusu kararın, Suriye'de ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik tüm yaptırımları kaldırma sözüyle uyumlu olduğu ifade edildi. Trump'ın kararının, Amerikalı şirketlerin Suriye'ye hizmet ihraç etmesini engelleyen önlemleri kaldırmayı da içerdiği aktarıldı. ABD başkanı Trump, geçen ay yaptığı Körfez turu sırasında Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracağını ilan etmişti.