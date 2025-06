Yapay balık etine ilk onay: Restoran menüsünde yerini aldı

FDA’nın bu tür güvenlik danışmanlığı süreci şirketler için gönüllü olsa da, pazarlanabilirlik açısından büyük önem taşıyor. Biyoteknoloji patentleri konusunda uzman hukukçu Dr. Emily Nytko-Lutz, The Verge’e yaptığı açıklamada, şirketlerin ürünü “güvenli ilan etmesi” için başka yolların da bulunduğunu, ancak FDA’dan alınan “Soru Yok” (No Questions) mektubunun daha dengeli ve güven verici bir seçenek olduğunu belirtti.

Öte yandan, bazı eyaletlerde durum daha karmaşık. Hücreyle üretilen et ürünleri siyasi tartışma konusu haline gelirken, sekiz ABD eyaleti laboratuvar ortamında üretilen et satışını yasakladı. Teknolojinin ilerleyişi, eyaletler düzeyinde yasal ayrışmaları da beraberinde getiriyor.

Laboratuvar ortamında yetiştirilen ürünler, halk arasında genellikle "yapay et" diye biliniyor. Ancak teknik olarak "hücre kültürüyle üretilmiş et", "laboratuvar ortamında üretilmiş et" ya da "kültürlenmiş et" daha doğru ve bilimsel tanımlamalar. Zira hücreyle üretilmiş etler gerçek hayvan hücrelerinden elde ediliyor.