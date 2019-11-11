Turisti fil öldürdü

Namibya Çevre ve Turizm Bakanlığı, 59 yaşındaki turistin, Huab Nehri kenarında, ‘kamp yeri olarak tanımlanmamış’ bir alanda çadır kurduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Turistin nasıl öldüğüne dair başka ayrıntı verilmeyen açıklamada, “Çok üzgünüz. Ailesine başsağlığı diliyoruz” dendi Bakanlık, ayrıca, turistleri, güvenlikleri için kurallara uymaları ve kamp alanı olarak belirlenmemiş alanlarda kamp yapmama konusunda da uyardı. Namibya, 20 bini aşkın file ev sahipliği yapıyor.

FOTOĞRAF 15 Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito’dan devralan Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etmesinin ardından, bugün de Tokyo’da gerçekleştirilen geçit töreninde halkı selamladı. 22 Ekim’deki taç töreninin ardından yapılması planlanan ancak ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu’nun meydana getirdiği yıkım nedeniyle 10 Kasım’a ertelenen tören için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren başkent Tokyo’daki imparatorluk sarayının çevresine akın etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ve Japonya saatiyle 15.00’te başlayan geçit töreninde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako imparatorluk Sarayı etrafındaki 4.6 kilometre uzunluğundaki güzergahta, kamuoyunun karşısına çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren ve Başbakan Şinzo Abe’nin de katıldığı törende, imparator ve imparatoriçenin konvoyuna polis motosikletlerinin de dahil olduğu 46 araç eşlik etti. Bugün yapılan geçit töreninin İmparator Naruhito’nun tahtı devraldığı 1 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirilen 5 aşamalı törenler dizisinin sonuncusu olduğu öğrenildi. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Japonya’nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı Tahtı babası İmparator Akihito'dan devralarak Japonya'nın yeni imparatoru olan Veliaht Prens Naruhito, Japonya'da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. BiP'te paylaş

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