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Dünya

Türk askeri Avrupa'nın en iyi keskin nişancı yarışmasında birincilik elde etti

NATO müttefiki 19 ülkeden askeri personelin katıldığı En İyi Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk askerleri birincilik ve ikincilik kazandı. ABD Avrupa Komutanlığı, kazananları tebrik etti.

10:16 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 10:30 - 13/08/2024 Salı
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En iyi keskin nişancı yarışması
En iyi keskin nişancı yarışması
Almanya
'nın Hohenfels kentinde 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada 19 NATO Müttefik ülkesinden 36 takım, Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı olmak için yarıştı.


ABD Avrupa Komutanlığı tebrik etti


Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkelerini temsil eden Türk Özel Kuvvetleri personeli birinci, Kara Kuvvetleri personeli ise ikinci oldu. ABD Avrupa Komutanlığı kazananları tebrik ederek,
"Türkiye'den dostlarımızı 2024 Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı ödülünü kazandıkları için tebrik ediyoruz"
dedi.



#Almanya
#Türk askeri
#NATO
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