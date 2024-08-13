Türk askeri Avrupa'nın en iyi keskin nişancı yarışmasında birincilik elde etti

Almanya, İngiltere ve Fransa, Gazze'de ‘daha fazla gecikmeden' ateşkes çağrısında bulunan ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, “Daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikiriz. Gerilimi azaltmak ve istikrara giden yolu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız” denildi. Ayrıca İran'a herhangi bir saldırı düzenlememesi çağrısında bulunuldu ve olası bir saldırıda İran'ın yükselen gerilimden sorumlu tutulacağı ifade edildi.