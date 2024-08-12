Almanya İngiltere ve Fransa'dan İran'a ortak çağrı

“Bizler, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık liderleri olarak, Katar, Mısır ve ABD'deki ortaklarımızın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması için yorulmaksızın yürüttükleri çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Seikh Tamim bin Hamad al Thani, Başkan Sisi ve Başkan Biden'ın müzakerelerin derhal yeniden başlatılması çağrısında bulundukları ortak açıklamayı destekliyoruz. Daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikiriz. Gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz ve gerilimi azaltmak ve istikrara giden bir yol bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Çatışmalar derhal sona ermeli ve Hamas tarafından halen alıkonulan tüm rehineler serbest bırakılmalıdır. Gazze halkının acilen ve sınırsız bir şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır. Bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor ve gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz.”