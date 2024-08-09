Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkes istemiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Külliye’de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.





ÇÖZÜM ARIYORUZ

Ana gündem maddelerinden biri de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasttı. Erdoğan İsrail’in bu suikast ile ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Erdoğan, saldırıların başından beri arabuluculuk rolü üstleneceğini belirten Türkiye’nin, bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.





ETKİN ADIM ŞART

Erdoğan, İsrail’in hem Filistin toprakları hem de Lübnan’daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını kaydeden Erdoğan, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini iletti.





RAMA İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de telefonda görüşen Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.



