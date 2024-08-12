Hamas: Biden'ın barış planıyla ilerlemeyi tercih ediyoruz

Hamas'tan yapılan açıklamada, “Arabulucuları, daha fazla müzakere turu ya da işgalin saldırganlığına kılıf sağlayan ve halkımıza karşı soykırım savaşını sürdürmesi için ona daha fazla zaman kazandıran yeni öneriler yerine, Biden'ın vizyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde harekete sundukları ve 02/07/2024 tarihinde üzerinde anlaşmaya vardıkları planı uygulamaya koymaya ve işgali buna mecbur etmeye çağırıyoruz” denildi.