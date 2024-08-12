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Biden Gazze'de ateşkes için umutlu: Hala mümkün

Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya "Evet, hala mümkün." yanıtını verdi. Biden, durumun "bölgesel bir savaşa dönüşmemesi" için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

00:05 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:30 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

Başkan Biden, CBS kanalına verdiği mülakatta, Gazze'de ateşkes konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sunucunun,
"başkanlık görev süresi sona ermeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmayacağına"
ilişkin sorusuna Biden,
"Evet, hala mümkün."
yanıtını verdi.

"Bölgesel bir savaşa dönüşmemeli"

Biden,
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) destekli ateşkes planının hala uygulanabilir"
olduğunu ifade ederek, durumun
"bölgesel bir savaşa dönüşmemesi"
için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Netanyahu'nun uygulamadığı üç aşamalı ateşkes planı

Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.



#Joe Biden
#İsrail
#ABD
#Ateşkes
#Gazze
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