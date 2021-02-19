Dünya Türkiyeden Malili mültecilere insani yardım
AFRİKA

Türkiye’den Malili mültecilere insani yardım

Burkina Faso’da yaşayan Malili mültecilere, bölgede bulunan Sadakataşı ekibi tarafından acil yardım ulaştırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Malili mültecilere insani yardım.
Malili mültecilere insani yardım.

Sadakataşı yardım ekibi, Burkina Faso’da 200 kişinin birlikte ibadet edebildiği Hacı Veysel, Nimet Yıldız Camisinin açılışını yaptı. Dernek yardım ekibi, zor şartlar altında Madina bölgesinde yaşayan Malili mültecilere kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Malili mültecilere insani yardım.
  • Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun sınır bölgelerinde silahlı gruplar arasında gerçekleşen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. 500 bin civarında Mali vatandaşı çatışmalar nedeniyle komşu ülke Burkina Faso’ya göç etti. Ülkede bulunan boş araziler ve kamplarda yaşayan mülteciler su, gıda, eğitim ve sağlık gibi en temel insani haklarından mahrum şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Ülkelerinde çatışmaların dönem dönem başlaması dolasıyla mülteciler Mali’ye dönmeyi düşünmüyorlar.

Malili mültecilere insani yardım.

Mültecilere yardım

Burkina Faso’nun kuzeyinde yer alan Ouahigouya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Madina’da konaklayan 1500 Malili mülteci ülkelerinde yaşanan etnik çatışmalardan dolayı buraya sığınmış durumdalar. Bölgede bulunan Sadakataşı ekipleri mültecilere kurban eti dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgede zor şartlar altında yaşayan mülteciler için dernek önümüzdeki günlerde gıda ve temiz su dağıtımları gerçekleştirecek.

Malili mültecilere insani yardım.

Cami açılışı

Burkina Faso'nun Namissiguima kentinde 110 metrekare alan üzerine projelendirilen, 200 kişinin birlikte ibadet edebildiği Hacı Veysel, Nimet Yıldız Camisinin açılışı bölge halkının katılımıyla dernek ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Malili mültecilere insani yardım.
  • Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında etnik temele dayanan çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Zor durumda hayatlarını sürdüren mültecilere Burkina Faso’da bulunan ekibimiz tarafından kurban eti ulaştırıldı. Önümüzdeki günlerde mülteciler için başta su ve gıda olmak üzere birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Malili mültecilere insani yardım.

Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor
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Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor
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