Üç zanlı da katliam üssüyle bağlantılı: CENTCOM hücresi

ABD ordusunun özel kuvvetler komutanlığı ve hava indirme birliklerine ev sahipliği yapan Kuzey Carolina eyaletinde bulunan eski adıyla Fort Bragg yeni adıyla Fort Liberty Askeri Üssü terör saldırılarıyla anılıyor. New Orleans ve Las Vegas'ta gerçekleştirilen terör saldırıları ve 5 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump'a yönelik suikast girişimi zanlısının ABD ordusunun kalbi niteliğindeki Fort Bragg Üssü'yle ilişkili olması soru işaretlerine neden oldu. Fort Bragg, başta 82. Hava İndirme Tugayı ve 18. Hava İndirme Tümeni olmak üzere ABD'nin son 35 yıldaki CENTCOM sorumluluk bölgesinde yer alan Afganistan ve Irak işgallerinde aktif görev almış askeri birliklerin bulunmasıyla dikkati çekiyor. CENTCOM'un faaliyet alanı başta Irak ile Afrika'da Mısır ve Orta Asya'da Afganistan da dâhil olmak üzere Ortadoğu'yu kapsamaktadır. Askeri komutanlığın ana amaçlarından biri ise İsrail'in güvenliğini sağlamak.

ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Las Vegas'ta, Trump International Oteli'nin önünde Tesla Cybertruck model bir aracı patlatan ve araçta başından vurulmuş halde ölü bulunan özel kuvvetler askeri yeşil bereli Matthew Alan Livelsberger'in 20 yıllık seçkin bir kariyere sahip olması, saldırının motivasyonuna dair soruları da beraberinde getirdi. En son Colorado Spring ve Almanya Stuttgart merkezli 10'uncu Özel Kuvvetler Grup Komutanlığı'nda bulunduğu ve çeşitli dönemlerde üç kez CENTCOM sorumluluk alanı içerisinde Afganistan'da aktif görev yaptığı tespit edildi.

Shamsud Din Jabbar, Matthew Alan Livelsberger, Ryan Routh.

İSTİHBARAT ELEMANI

New Orleans'ta bir kamyonetle yıl başı kutlamalarına dalarak terör saldırısı gerçekleştiren Shamsud-Din Jabbar da Livelsberger gibi Fort Bragg bağlantılı ve Afganistan'da görev yapmış eski bir asker. DEAŞ bayrağıyla saldırı gerçekleştirdiği belirtilen Jabbar'ın da özel operasyonlar konusunda eğitimli bir asker olduğu biliniyor. Jabbar'ın ABD ordusunda insan kaynakları ve enformasyon teknolojileri uzmanı görevlerinde bulunması kendisinin bir istihbarat elemanı olduğuna işaret ediyor. Jabbar da Livelsberger gibi CENTCOM sorumluluk alanında görev yaptı.

EN AZ 100 ZİYARET

New Orleans ve Las Vegas saldırganlarının Fort Bragg bağlantısı, geçen eylül ayında ABD Başkan adayı Donald Trump'a Florida Mar-a-Lago'da suikast düzenlemek isterken yakalanan Ryan Routh isimli zanlıda da bulunuyor. Ryan Routh'un en az 100 kez CENTCOM'un operasyon bölgesinde görev yapan askerleri barındıran Fort Bragg'ı ziyaret ettiği de ABD medyasında iddia edildi. Ryan Routh'un Ukrayna savaşı için Afganistan'dan Taliban yönetimden kaçan eski Afgan askerleri Ukrayna'da savaşmaları için ikna etmeye çalıştığı ve farklı ülkelerden paralı askerler temin ettiği ortaya çıkmıştı.

CIA İLE ORTAK OPERASYON

Tesla araç ile Trump'ın oteli önünde sembolik eylemi gerçekleştiren Livelsberger'in bağlı olduğu 10'uncu Özel Kuvvetler Birliği'nin, CIA ile birlikte Afganistan ve Irak'ta ortak operasyonlar yaptığı biliniyor. Yine CIA ve ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Fort Bragg'de ortak eğitim ve operasyon planlamaları yaptığı da kaydediliyor.

CENTCOM'UN DEAŞ BAHANESİ

ABD'de terör ve suikast gibi eylemlerde bulunan üç zanlının da, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın hedefinde bulunan ve asker çekmek istediği CENTCOM bölgesiyle ilişkilerinin bulunması saldırıların motivasyonuna ilişkin şüpheleri artırıyor. CENTCOM'un DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi terör örgütü PKK/YPG yapılanması eliyle parçalama politikası yürüttüğü bir dönemde, Trump'ı ve destekçilerini hedef alan saldırıların ABD ordusu özel kuvvetler mensupları tarafından gerçekleştirilmesi, "Fort Bragg'de özel bir hücre yapılanması mı oluşturuldu" sorusunu gündeme getiriyor.















