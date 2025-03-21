Ukrayna'dan Engels'e saldırı: Stratejik Rus üssünü vurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ni kastederek, "Her gün Brüksel’den birçok sinyal alıyoruz. Avrupa militarizme gömüldü ve bir savaş partisine dönüştü" dedi. Rusya’dan Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna’da ateşkese olan tutumlarına ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerine atıfta bulunarak, "Her gün Brüksel’den birçok işaret alıyoruz. Şu anda Brüksel ve Avrupa başkentlerinden gelen başlıca işaretler, Avrupa’nın militarizm planlarıyla ilgili, bu da açıkça Rusya ve ABD başkanlarının barışçıl bir çözüm süreci için çıkış yolları arama eğilimleriyle çelişiyor" dedi.