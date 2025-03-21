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Ukrayna'dan Engels'e saldırı: Stratejik Rus üssünü vurdu

Ukrayna'dan Engels'e saldırı: Stratejik Rus üssünü vurdu

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısında KH-101 tipi seyir füzelerinin de aralarında olduğu bazı füzelerin imha edildiğini iddia etti.

Rus hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçakları da Engels havaalanında konuşlu. Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na hava saldırısı düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti: "Ruslar, Engels'teki (Engels askeri havaalanı) saldırı sonucunda KH-101'in de aralarında bulunduğu füzelerini kaybetti. Rakam daha sonra netleşecek. Bu havaalanı, stratejik havacılık tarafından Ukrayna'ya saldırmak için kullanılan en fazla sayıda füzenin depolandığı yerdir."

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Engels kentinde İHA saldırısı sonucu yaklaşık 30 ev ile şehir hastanesinin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını belirtmişti. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Busargin, "Saldırı sonucu yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Yangın nedeniyle havaalanının yakınlarındaki yerleşim yerlerinden siviller tahliye edildi. Bu nedenle acil durum ilan edildi" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun gece ülkesine 200'e yakın İHA ile saldırdığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun önceki gece Ukrayna'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi. Zelenski, “Her gün ve her gece, devam eden füze saldırılarıyla birlikte neredeyse yüz veya daha fazla İHA fırlatılıyor. Ruslar, her fırlatmada dünyaya barışa yönelik gerçek tutumlarını gösteriyor” dedi.

Avrupa savaş partisine dönüştü

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ni kastederek, "Her gün Brüksel’den birçok sinyal alıyoruz. Avrupa militarizme gömüldü ve bir savaş partisine dönüştü" dedi. Rusya’dan Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna’da ateşkese olan tutumlarına ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerine atıfta bulunarak, "Her gün Brüksel’den birçok işaret alıyoruz. Şu anda Brüksel ve Avrupa başkentlerinden gelen başlıca işaretler, Avrupa’nın militarizm planlarıyla ilgili, bu da açıkça Rusya ve ABD başkanlarının barışçıl bir çözüm süreci için çıkış yolları arama eğilimleriyle çelişiyor" dedi.


#Rusya
#Ukrayna
#Savaş

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