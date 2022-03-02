Dünya Uluslararası Af Örgütünden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklama İnsan hakları felaketi
AVRUPA

Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklama: 'İnsan hakları felaketi'

Uluslararası Af Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin açık bir ihlali ve uluslararası hukuka göre suç sayıldığını belirterek, ihlaller nedeniyle bu suça karışanlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Uluslararası Af Örgütünden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklama: İnsan hakları felaketi
Rusya-Ukrayna savaşının, "insan hakları felaketi" olduğu belirtildi.

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının, "insan hakları felaketi" olduğu belirtilerek, BM'ye üye ülkelerin, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı kuvvet kullanımını yasaklayan sözleşmeyi desteklemesi ve savunması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, bu hükümlerin tek istisnasının, "meşru müdafaa ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu türde güç kullanımına izin vermesi" olduğuna işaret edilerek, bunların hiçbirinin bu kriz için geçerli olmadığı vurgulandı.

Uluslararası hukuka göre, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla ve uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye atmayacak şekilde çözmenin "tüm devletlerin görevi" olduğunu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Uluslararası Af Örgütü, BM'ye üye devletleri Rusya'nın işgal suçlarını kınamak, çatışmadan kaçanlar da dahil Ukrayna vatandaşlarına destek ve yardım sağlamak ve Rusya'nın işgalin sonuçlarının dünyayı şiddet, ihlal ve güvensizlik uçurumuna yaklaştırmasına engel olmak konusunda birlikte durmaya çağırdı."

İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
DÜNYA
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

"Rusya'nın sunduğu hiçbir gerekçe eylemlerini haklı gösteremez"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın meşru şekilde seçilmiş Ukrayna hükümetini devirmek için Ukrayna'nın kalbine savaş açarak, sivillerin hayatı ve güvenliği üzerinde çok derin etkiler yarattığını ve bundan sonra da yaratabileceğini bildirdi.

Callamard, "Rusya'nın şimdiye kadar sunduğu hiçbir gerekçe eylemlerini haklı gösteremez. Üstelik tüm bunlar, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğinin altını çizen Callamard, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın eylemleri, BM'nin temelini oluşturan kural ve ilkelere açıkça aykırıdır. BM'nin tüm üyeleri bu davranışı kesin surette kınamalıdır. Rusya'nın kuralları pervasızca yok saymasının başkalarını da aynı şekilde hareket etme yönünde cesaretlendirmesine izin verilemez. Ayrıca, BM'nin bu tür davranışları kontrol altına alma becerisine zarar verilmemelidir."

Ömer Çelik'ten Batı'ya ırkçılık tepkisi: Bunların hepsi utanç verici
GÜNDEM
Ömer Çelik'ten Batı'ya ırkçılık tepkisi: Bunların hepsi utanç verici

"Uluslararası toplumu, UCM'nin soruşturmasında iş birliği yapmaya çağırıyoruz"

Callamard, dün Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığı ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiği açıklamasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örgüt, UCM'ye taraf olan tüm devletleri ve genel olarak uluslararası toplumu UCM'nin soruşturmasında iş birliği yapmaya çağırıyor. UCM'nin soruşturması tek başına gerçekleşemez. Ukrayna'da kapsamlı hesap verebilirlik, BM ve organlarının uyumlu ve yenilikçi çabalarının yanı sıra evrensel yargı ilkesi uyarınca ulusal düzeydeki girişimleri gerektirir. Bu erken aşamada, kanıtların toplanması ve korunması, gelecekteki soruşturmaların başarısı bakımından çok önemlidir.

  • Her şeyden önce, Ukrayna'da korkunç şekilde artan sayıda savaş suçu mağdurunun, uluslararası toplumun çektikleri acının telafisini sağlamaya kararlı olduğu mesajını duymasını sağlamalıyız."

İnsani ateşkes diplomasisi
DÜNYA
İnsani ateşkes diplomasisi

Yeni Şafak kuşatma altındaki Kiev’de: Canlı yayında sirenler çaldı
OYNAT 01:03
Yeni Şafak kuşatma altındaki Kiev’de: Canlı yayında sirenler çaldı
Yeni Şafak, Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı. Saldırı altındaki şehirde, siviller tren garında sıra oluşturmuş durumda. Ailelerin, çocuklarıyla beraber tahliye için gergin bekleyişi sürüyor. Özgürlük Meydanı'ndan gelişmeleri aktaran Bölgeden gelişmeleri Bölgeden gelişmeleri aktaran Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün canlı yayın yaptığı esnada, sirenler çalmaya başladı.

Ukrayna'da siviller Rus askerinin elindeki bayrağı böyle aldı
OYNAT 00:59
Ukrayna'da siviller Rus askerinin elindeki bayrağı böyle aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat 7. gününde de devam ediyor. Rus askerleri ele geçirdikleri resmi binalardaki Ukrayna bayraklarını indiriyor. Kherson şehrinde hükümet binasından indirilen Ukrayna bayrağının siviller tarafından Rus askerlerinin elinden alındığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı
OYNAT 00:27
Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.

Harkov'da korkutan patlama: Alevler geceyi gündüze çevirdi
OYNAT 00:46
Harkov'da korkutan patlama: Alevler geceyi gündüze çevirdi
Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırı geceyi gündüze çevirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı.


Şu an tek istediğim şey kendimi öldürmek

'Şu an tek istediğim
şey kendimi öldürmek'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.
Irkçılığı savundu

Irkçılığı savundu
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Riskli bölgeler listesi güncellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.