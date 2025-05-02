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Ürdün İsrail'in Şam'a saldırısını kınadı

Ürdün İsrail'in Şam'a saldırısını kınadı

23:392/05/2025, Cuma
AA
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İsrail, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu.
İsrail, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu.

Ürdün, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınına düzenlediği hava saldırısını sert ifadelerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sufyan el-Kudat, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye topraklarından çekilmesi gerek." İfadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Şam'daki saldırısına tepki gösterildi.

Ürdün'ün Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarını hedef alan İsrail hava saldırısını en sert şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir saldırıdır. Bu tür eylemler bölgede sadece çatışmayı ve gerilimi artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sufyan el-Kudat da yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden hava saldırılarını ve ihlallerini kesin bir dille reddettiklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı

İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.

Kudat, saldırıların 1974 yılında İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın da açıkça ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Ürdün'ün, Suriye'nin egemenliği, güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini vurgulayan Kudat, uluslararası toplumun İsrail'in yasa dışı ve kışkırtıcı saldırılarına son vermesi için sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Kudat ayrıca, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada,
"Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz."
ifadelerini kullanmıştı.


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