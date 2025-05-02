İsrail Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınını bombaladı: Şam'da dumanlar yükseliyor

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, dakikalar önce Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınını savaş uçaklarıyla bombaladıklarını duyurdu. Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, "Dürzilere herhangi bir tehlike oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" bahanesine sarıldı.
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