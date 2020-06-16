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Dünya Yemende BAE destekli silahlı unsurlar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıktı
ASYA

Yemen'de BAE destekli silahlı unsurlar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıktı

Yemen'in Sokotra Adası'nda hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçici Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yemen'de hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sokotra'nın merkezi Hadibu'da hükümet güçlerinin bulunduğu bir noktaya GGK unsurları tarafından ateş açılması üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada biri hükümet güçlerinden, ikisi GGK unsurlarından olmak üzere 3 kişi yaralandı.GGK'nin, çatışma sonrası Hadibu'yu hakim bir mevkide bulunan Haybek Dağı'na askeri destek gönderdiği aktarıldı. Olaya ilişkin Yemen hükümeti ya da GGK tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Neler olmuştu?

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017 yılı başlarında UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

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