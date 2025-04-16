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Yiyecekleri sadece küflü ekmek kaldı

Yiyecekleri sadece küflü ekmek kaldı

04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail, 1,5 aydır Gazze'ye yardım girişine izin vermiyor.
İsrail, 1,5 aydır Gazze'ye yardım girişine izin vermiyor.

Terör devleti İsrail'in 1,5 aydır hiçbir yardım TIR'ının girişine izin vermediği Gazze'de bugüne kadarki en kötü insani krizin yaşandığı belirtildi. Çocuklarına küflü ekmek vermek zorunda kalan Filistinli anne Hanadi'nin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma bunu yedireceğimi hiç düşünmüyordum. Ama yiyecek başka bir şeyimiz kalmadı...

İşgalci güç İsrail ablukası altında yardım girişinin tamamen durduğu Gazze’de, anneler çocuklarını küflü ekmeklerle beslemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na konuşan (UNICEF) Filistinli anne Hanadi’nin, “Çocuklarıma bunu yedireceğimi hiç düşünmüyordum. Ama yiyecek başka bir şeyimiz kalmadı. Ekmeklerin küflerini temizleyip çocuklarıma veriyorum” sözleri yürekleri dağladı. “Burada bunu yiyoruz. Son yiyeceğimiz bu” diyen Hanadi, “Küflü ekmekleri kurtarmaya çalışıyorum, küfleri kaldırıyorum ve çocuklarımı beslemek için çaya batırıyorum. Başka seçeneğim yok” dedi.


18 AYIN EN KÖTÜSÜ

Diğer yandan İsrail'in 2 Mart'tan sonra sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşandığı belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, 1,5 aydır Gazze'ye hiçbir yardım girişine izin verilmediği anımsatıldı. Bu sürenin, şu ana kadar yardım girişinin olmadığı en uzun süre olduğuna işaret edilen açıklamada, "İnsani durum muhtemelen savaşın patlak vermesinden bu yana geçen 18 ayın en kötüsü" ifadesi kullanıldı.


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