Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunları çözemezsek uluslararası mahkemeye gideriz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta ülkesinin dış politikasına ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

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Türkiye'ye her zaman "dostluk eli" uzattıklarını savunan Miçotakis, "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" ifadelerini kullandı.

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