Zelenski: Rusya 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu test etmek için 5 yıl içinde ittifakta yer alan bir ülkeye saldırabileceği uyarısı yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiliz Sky News televizyonuna verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO müttefiklerinin yeni savunma hedeflerine ilişkin konuştu.
NATO üyelerinin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma planlarının "çok yavaş" olduğu değerlendirmesinde bulunan Zelenski, şunları söyledi:
Zelenskiy, Putin'in ittifakı test etmek için 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabileceği uyarısı yaptı.
İsrail-İran krizi ve daha geniş çaplı Orta Doğu savaşının Ukrayna'ya etkisi konusundaki görüşleri sorulan Zelenski, ABD dahil ortaklardan gelen yardımın azalabileceğini anladığını ve bunun kendileri için zor olacağını dile getirdi.