Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski: Rusya 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabilir

Zelenski: Rusya 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabilir

16:2324/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu test etmek için 5 yıl içinde ittifakta yer alan bir ülkeye saldırabileceği uyarısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiliz Sky News televizyonuna verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO müttefiklerinin yeni savunma hedeflerine ilişkin konuştu.

NATO üyelerinin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma planlarının "çok yavaş" olduğu değerlendirmesinde bulunan Zelenski, şunları söyledi:

"2030'dan itibaren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in önemli ölçüde daha büyük kabiliyetlere sahip olabileceğine inanıyoruz. Bugün Ukrayna onu oyalıyor, orduyu eğitecek zamanı yok."

Zelenskiy, Putin'in ittifakı test etmek için 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabileceği uyarısı yaptı.

İsrail-İran krizi ve daha geniş çaplı Orta Doğu savaşının Ukrayna'ya etkisi konusundaki görüşleri sorulan Zelenski, ABD dahil ortaklardan gelen yardımın azalabileceğini anladığını ve bunun kendileri için zor olacağını dile getirdi.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkileri konusunda ise herhangi bir eleştiride bulunmaktan kaçındı. Bunun yerine Zelenski, Trump'ın, Putin'le olan ilişkilerine odaklanarak, onları
"kısa vadeli ortaklar"
olarak niteledi ancak dost olmadıklarını söyledi.


#NATO
#Putin
#Rusya
#Zelenski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ: AUZEF Bahar Dönemi bütünleme sınavları ne zaman?