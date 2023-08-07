İklim değişikliği gerçeği: Yaklaşan bir tehlike

Dr. Başar Ataç / Araştırmacı – Sürdürülebilirlik ve iklim Riskleri





Çeşitli bilimsel disiplinlerden elde edilmiş ikna edici kanıtlara dayanan bir olgu olan iklim değişikliği gezegenimiz için önemli bir tehdit oluşturmakta ve bu küresel sorunun gerçekliğini ve endişe verici sonuçlarını vurgulamaktadır. Sıcaklıklar arttıkça, buzullar eridikçe, aşırı hava olayları yoğunlaştıkça ve ekosistemler geri dönüşü olmayan hasarlarla karşı karşıya kaldıkça, iklim değişikliğinin tehlikeli sonuçlarıyla yüzleşmek hepimiz için zorunlu hâle gelmektedir.

GEZEGENİMİZ ISINDI

Dünyanın iklimi milyonlarca yıl boyunca doğal dalgalanmalar geçirmiştir. Ancak günümüzde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, endüstriyel süreçler ve diğer insan kaynaklı eylemler sonucu atmosfere karbondioksit gibi sera gazları salınmaktadır. Bu gazlar ise ısıyı hapsederek sera etkisi olarak bilinen bir olguya yol açmakta ve gezegenin ısınmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca toplanan sıcaklık kayıtları ise bir ısınma eğiliminin açık kanıtlarını sunmaktadır. Artan sıcaklıklar, daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgalarından orman yangınlarının şiddetlenmesine ve hassas türlerin tehlikeye girmesine kadar çeşitli sonuçlar doğurmaktadır.

Buzulların erimesi de değişen iklimin bir başka göstergesidir. Kutup buzulları hızla geri çekilmekte ve deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Kuzey Kutbu’ndaki buzullar endişe verici bir hızla azalmakta ve kayıtlara geçen minimum buz miktarına kadar ulaşmaktadır. Bunun sonucunda ise eriyen Grönland ve Antarktika buz tabakaları da okyanus ve deniz suyu yüksekliğini artırarak önümüzdeki on yıllarda yıkıcı kıyı taşkınlarına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olabilir.

AFETLERDE ARTIŞ

Kasırgalar, kuraklıklar ve seller gibi aşırı hava olayları da giderek daha sık ve yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. İklim değişikliği üzerine söz sahibi olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel ısınmanın hız kesmeden devam etmesi halinde bu olayların daha da şiddetleneceği konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Ekosistemler de değişen iklimin etkilerini hissetmektedir. Artan okyanus sıcaklıkları ve asitleşme, yaygın mercan ölümlerine yol açarak deniz biyoçeşitliliğini ve bu ekosistemlere bağımlı kıyı topluluklarının geçim kaynaklarını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca, sıcaklık ve yağış modellerindeki değişimler karasal ekosistemlerin istikrarını tehdit ederek tarımı, gıda güvenliğini ve biyoçeşitliliği etkilemektedir.

ACİL EYLEM PLANI ŞART

İklim değişikliği konusundaki bilimsel görüş birliği çok büyüktür. IPCC de dahil olmak üzere uluslararası bilimsel kuruluşlar, değişen iklimi hafifletmek ve uyum sağlamak için acil eylem ihtiyacını defalarca vurgulamışlardır. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel bir taahhüt olan Paris Anlaşması, konunun ciddiyeti konusunda devletler arasında varılan mutabakatın altını çizmektedir.

İklim değişikliğinin ele alınması kolektif ve kararlı bir eylem gerektirmektedir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve iklime dirençli stratejilerin benimsenmesi kritik adımlardır. Ayrıca, politika müdahaleleri, teknolojik ilerlemeler ve kamu bilinci, iklim krizine kapsamlı bir yanıtın temel bileşenleridir.

EKONOMİLERİ ZORLAYACAK

İklim değişikliğinin ekonomik etkileri büyük, maliyetli ve çeşitli sektörlere etki edecek kadar da çok yönlüdür. İklim değişikliğinin en doğrudan ekonomik etkilerinden biri aşırı hava olaylarının yol açtığı hasarlardır. Kasırgalar, seller ve orman yangınları yalnızca ani yıkım ve can kaybına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda etkilenen bölgelere ağır ekonomik yükler getirir. Altyapıyı yeniden inşa etmek, ürün kayıplarını telafi etmek ve ekosistemleri eski haline getirmek için önemli maddi ve manevi kaynaklar gerekmekte ve bu da yerel ve ulusal ekonomileri zorlayabilmektedir.

Küresel gıda güvenliğinin önemli bir bileşeni olan tarım sektörü, iklim değişikliğine karşı oldukça hassastır. Sıcaklık ve yağış düzenindeki değişiklikler mahsul verimini etkileyerek tarımsal üretkenliğin azalmasına yol açmaktadır. Kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve sel olayları ekim ve hasat döngülerini bozarak gıda kıtlığına ve fiyat dalgalanmalarına yol açmaktadır.

Yükselen deniz seviyeleri de kıyı toplumları ve ekonomileri için önemli riskler oluşturmaktadır. Çünkü deniz seviyeleri yükseldikçe kıyı erozyonu şiddetlenir ve tuzlu su girişi tatlı su kaynaklarını tehdit eder ve küçük ada ulusları ve kıyı şehirleri yerlerinden olma ve ekonomik istikrarsızlık olasılıklarıyla karşı karşıya kalırlar.

Bunları önlemek için büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olan enerji sektörü, sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacına yönelik olarak, ciddi bir dönüşüm geçirmektedir. Örneğin fosil yakıtlara bağımlı ekonomiler, düşük karbonlu bir enerji sistemine geçme zorluğuyla karşı karşıyadırlar. Ancak bu geçiş aynı zamanda ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve teknolojik yenilik için de fırsatlar sunmaktadır.

Sigorta endüstrileri iklimle ilgili risklerin artan maliyetleriyle boğuşmakta, aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti, sigorta şirketlerinin zararları yeterince karşılama kabiliyetlerini zorlamaktadır. Sonuç olarak, sigorta primleri yükselmekte ve teminatlar bireyler ve işletmeler için daha az karşılanabilir bir hâle gelmektedir.

TOPLUM REFAHINI TEHDİT EDİYOR

Ekonomik boyutlara ek olarak, iklim değişikliği insan sağlığı için de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Artan sıcaklıklar, sıcaklığa bağlı hastalıklara ve ölümlere katkıda bulunmaktadır. Sıtma ve dang humması gibi hastalıkların yayılması da dahil olmak üzere değişen bulaşıcı hastalık modelleri, sıcaklık ve yağış modellerindeki değişimlerle bağlantılıdır.

İklim değişikliğinin sosyal etkileri de derindir ve sosyoekonomik eşitsizlikler iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılganlığı daha da artırmaktadır. Çünkü dezavantajlı topluluklar genellikle aşırı hava olaylarına uyum sağlamak ve bu olaylardan kurtulmak için gerekli kaynaklardan ve altyapıdan yoksundur.

Sonuç olarak, büyük kanıtlar ve bilim insanları arasındaki fikir birliği iklim değişikliğinin gerçek olduğu hususunda bir şüpheye yer bırakmamaktadır. Aşırı hava olaylarından deniz seviyesinin yükselmesine kadar uzanan iklim hareketleri çevremizi, ekonomilerimizi ve dünya genelinde toplumların refahını tehdit etmektedir. Durumun aciliyetinin farkında olarak hükümetler, işletmeler ve bireyler sera gazı emisyonlarını azaltmak ve değişen koşullara uyum sağlamak için derhal ve kapsamlı bir şekilde harekete geçmelidir.







