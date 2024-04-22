Kalkınma Yolu Irak ekonomisinin can suyu olur mu?

Dr. Yusuf Bahadır Keskin / Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde birbiriyle doğrudan bağlantılı ve bölgenin kaderini doğrudan etkileyebilecek iki konu masada olacak: Terörle mücadele ve Kalkınma Yolu. Kalkınma Yolu projesi hayata geçmesi durumunda, yaratabileceği ekonomik refah ile terörün insan kaynağını kısıtlayabilir. Terörün kökünün kazınması veya en azından belinin kırılması, Kalkınma Yolu’nun geleceği için elzem. Avrupa ile Basra Körfezi’ni birbirine bağlayacak proje, bölgenin lojistik altyapısında bir devrim yaratabilir fakat tek engel PKK terörü değil. Siyasi, teknik ve jeopolitik boyutta çözülmesi gereken bir takım meseleler mevcut.

BÜYÜK FAV LİMANI

Uluslararası ticaretin tarihine bakıldığında en eski örneklerden birisi Basra Körfezi yakınlarından Anadolu’ya uzanan Kral Yolu’dur. Yakın geçmişe kadar Türkiye ve Irak coğrafyaları, dünya ticareti için hayati öneme sahipti. Bugün yeni bir Kral Yolu projesi üzerinde çalışılıyor. Irak’ın geniş topraklarına rağmen denize açılan çok küçük bir sınırı olması, yıllarca ticareti sınırlandırdı. Ülkenin Basra Körfezi’ne açılan Büyük Fav Limanı’nın 2025’te tamamlanarak hem konteyner kapasitesi hem de petrol ihracatı ve depolanması için bölgedeki en büyük limanlardan biri haline getirilmesiyle bu sorun büyük ölçüde aşılacak. Limandan başlayıp 11 Irak valiliğinden geçecek demiryolu ve karayolu bağlantısı Türkiye limanlarından Avrupa’ya ve dünyaya açılacak. Demiryolu taşıma kapasitesinin 2028 yılına kadar yıllık 3,5 milyon konteyner ve 22 milyon ton dökme yüke ulaşması bekleniyor. İkinci aşamada Kuşak Yol projesinin Orta Koridoru ile birleşecek ve belki Kafkaslara doğru yol alacak. Bunun yaratacağı ticari kapasite artışının, Irak’ın ekonomik ve sosyal olarak ayağa kalkışında büyük katkı sunması bekleniyor. Süveyş Kanalı, Bab el-Mendeb hatta Hürmüz Boğazı gibi kritik noktalarda yaşanabilecek krizlerde, ticaretin sürdürülebilmesi için Kalkınma Yolu eşsiz bir alternatif olacaktır. Lakin projenin hayata geçmesinden rahatsız olabilecek aktörler ve aşılması gereken bir takım engeller mevcut.

SİYASET VE GÜVENLİK SORUNLARI

Ankara ve Bağdat arasında henüz çözülmemiş bir takım sorunlar olsa da son dönemde yapıcı adımlara tanık oluyoruz. Bunların başında terör ve su konusu geliyor. Bağdat’taki merkezi hükümetin, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) üzerinde tam bir egemenlik kuramadığını da biliyoruz. Erbil ile Bağdat arasında bütçe ve petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda da henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil. Kalkınma Yolu projesinin ilk planları da Ninova üzerinden geçmesine rağmen Kürt yönetiminin dahil edilmemesi itirazlara yol açmıştı. Buna Kuzey Irak’taki PKK varlığını da eklediğimizde hem inşaat hem de ticaret başladıktan sonra bu riskler, proje için engel teşkil ediyor. Güney cephesinde de bir başka sorun var. Irak’ın 58 kilometrelik deniz kıyısı sorunu aslında Saddam’ın Kuveyt işgalinin sebeplerinden birisiydi. Kuveyt’in Bubiyan Adası’nın yaratacağı hareket alanı kısıtlaması eklendiğinde ilerleyen dönemlerde Irak ve Kuveyt arasında yeni gerginlikler izleyebiliriz.

İran etkisine de ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Tahran’ın bu projeye nasıl yaklaştığı Irak için önemli. Zira İran’ın uzantıları aracılığıyla bu girişimi sabote edebilme kapasitesi var. Hürmüz’den Bab el-Mendeb’e uzanan İran etkisi, Irak topraklarında neredeyse bin kilometre boyunca uzanacak projeyi etkileyecektir. Şu bir gerçek ki proje hayata geçerse Bağdat yönetiminin, başta Türkiye ve Kuveyt gibi komşuları olmak üzere bölgesel aktörlerle daha sağlıklı ilişki kalıpları geliştirmesi gerekecek.

ANAHTAR PROJE

Kalkınma Yolu, BAE’den başlayıp, Suudi Arabistan, Ürdün ve Hayfa Limanı’ndan Akdeniz’e açılan IMEC’e göre çok daha rasyonel ve efektif bir alternatif. İran’ın bölgede yarattığı güvenlik risklerine yönelik güçlü bir alternatif yaratabilir. Türkiye’ye Körfez başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından gelecek yatırımların bu projeyle hızlanması muhtemel. Ayrıca hızlı erişim, Türk ihracatçılarına ithalat bağımlısı olan Irak ve Körfez pazarında önemli bir avantaj sağlayacak.

Proje Akdeniz ile Arap Körfezi’ni birbirine bağlamanın yanı sıra bölgesel barışı teşvik edici bir unsur olabilir. Küresel bağlantısallığını arttırmayı ve Doğu – Batı arasındaki iş birliğinin güçlü bir halkası olmayı amaçlayan Iraklı aktörler gerek kendi içlerinde gerekse komşularıyla daha yapıcı bir iletişim benimseyebilir. Zira tahmini olarak yıllık 4 milyar dolar getiri sağlayabilecek ve minimum 100 bin yeni istihdam yaratabilecek bir projeden bahsediyoruz. Hayata geçebilirse Irak ve Türkiye’nin jeopolitik gücünü arttırabilecek, bölgeyi kalkındırabilecek bir altyapı desteği olacaktır. Hatta beklendiği şekilde ilerlerse Kafkaslardan, Hint Okyanusu’na inişin önü açılabilir ve Mezopotamya toprakları yeniden küresel bir ticari merkez haline gelebilir.