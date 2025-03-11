3 ayda 37 trilyon liralık işlem cepten

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak 2,5 milyar adedi aşkın finansal işlem yapıldı. Bu işlemlerin tutarı ise 37 trilyon lirayı buldu. Söz konusu dönemde; EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 64’ünü, yatırım işlemleri ise yüzde 22’sini oluşturdu. Ekim-aralık arası periyotta mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri toplam adedi 155 milyon,

hacmi ise 8 trilyon TL olarak gerçekleşti.

1,6 MİLYAR ADET PARA TRANSFERİ

2024’ün son 3 aylık diliminde 1,6 milyar adedi aşkın para transfer işleminin toplam hacmi 24 trilyon lirayı aştı. Mobil bankacılık uygulamalarının her geçen gün genişlettiği ödeme seçenekleri üzerinden yapılan işlemlerin adedi ise 412 milyon oldu. Söz konusu ödemelerin toplamı da 1,1 trilyon lirayı buldu. Mobil uygulamalar üzerinden 276 milyon adet kredi kartı işlemi yapılırken, bu işlemlerin hacmi de 2,7 trilyon liraya dayandı. Diğer finansal işlemler başlığındaki işlem adedi 11 milyon, işlem hacmi ise 1,3 trilyon lira seviyesini gördü.

113 MİLYON BİREYSEL MOBİL HESAP VAR

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde mobil bankacılıktaki müşteri sayısı ise (bireysel ve kurumsal) 117 milyonu aştı. Aralık 2024 itibarıyla tekilleştirilmemiş aktif bireysel mobil müşteri sayısı da 113 milyon 514 bini buldu. Tekilleştirilmemiş verilere göre kullanıcı sayısı yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre 1 milyon 939 bin kişi, bir önceki yıla göre 8 milyon 969 bin kişi arttı. Sistemde kayıtlı tekilleştirilmemiş kurumsal müşteri sayısı da, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 8,2 milyonu aştı. Bunun 4 milyon 241 binimi (yüzde 52’si) aktif kurumsal mobil müşterileri oluşturdu.

EN ÇOK KULLANICI 36-55 YAŞ GRUBUNDA

Yayınlanan verilere göre, tekilleştirilmemiş aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 74 milyonu erkek (yüzde 65), 41 milyonu kadın (yüzde 35) müşteriden oluştu. Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 46 milyon kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bunu, 30 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu ve yaklaşık 21 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu takip etti.

Kullanıcıların %90’ı ‘sadece mobil’ diyor

Aralık 2024 itibarıyla toplam (bireysel ve kurumsal) tekilleştirilmemiş aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 119 milyon 160 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 1 milyon 405 bin kişisi ‘sadece internet bankacılığı’ işlemi yaparken, 109 milyon 644 bin kişisi ‘sadece mobil bankacılık’ işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan tekilleştirilmemiş kullanıcı sayısı ise 8 milyon 111 bin kişiyi buldu.







