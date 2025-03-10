Türkiye'yi teknoloji devi bir ülke yapacak anlaşma: Ankara’da üretilecek ürünler tek tek tanıtıldı

FlyBVLOS Technology ile Tayvan merkezli Accton Technology arasında teknoloji transferi ve seri üretim anlaşması imzalandı.
FlyBVLOS Technology ile Tayvan merkezli Accton Technology arasında Tayvan’ın başkenti Taipei’de 7 Mart 2025 tarihinde, bilgi ve iletişim (ICT) teknolojileri alanında teknoloji transferi ve seri üretim anlaşması imzalandı.
Şirketler arasında yaklaşık bir senedir süren görüşmelerin sonunda imzalanan bu tarihî Anlaşma, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) desteği, ABD ve NATO’nun katkılarıyla hazırlanarak sonuca ulaştırıldı.
Tayvan’ın FlyBVLOS Technology şirketine sağlayacağı bu teknoloji transferi sayesinde Türkiye, A’dan Z’ye bilgisayar teknolojileri konusunda ihtiyaç duyduğu tasarım ve üretim teknolojilerine sahip olacak.
Üç fazlı planlanan projenin birinci aşamasında, kablolu ve kablosuz ICT cihazlarının Türkiye’de yerli ve milli üretimi, FlyBVLOS Technology’nin Gölbaşı/Ankara’daki yerleşkesinde yapım çalışmaları başlamış bulunan tesisinde gerçekleştirilecek. Üretilecek cihazlarda özellikle NATO ve ABD’nin güvenlik politikalarına uygunluğa önem verilen proje kapsamında, ürünlerde NATO’ya akredite olmayan menşeili parçaların kullanılmaması sağlanarak, Türkiye’nin ulusal güvenliğinde bulunan büyük bir boşluğun doldurulması hedeflenmektedir.
Projenin ilk aşamasında Ankara’da üretilecek ürünler:
Kablosuz Haberleşme Ürün Ailesi:
Günümüzde hayatın vazgeçilmezi olan iç alan (ofis ve ev kullanıcıları için) ve dış alan (kampüs ve geniş alan kullanımları için) kablosuz ürünler üretilecek. Wi-Fi 7 standardını içeren ürün ailesi, 2025 yılı içerisinde üretilmeye başlayacak.
Ağ Cihazları (Network) Ürün Ailesi:
Türkiye’nin ulusal güvenliğindeki büyük bir açığı, ulusal haberleşme ağının, yabancı şirketler tarafından üretilmiş haberleşme cihazları ile kurulması oluşturuyor. Bu noktada ev, ofis, veri merkezi (DC), Telekom şirketlerinin ana omurgaları için üretilecek ürün ailesi ile Türkiye’nin bahse konu güvenlik açığı ortadan kaldırılacak. 1 Gb’den, 800 Gb kapasitesine ulaşacak şekilde üretim yapılacak.
Yapay Zeka (AI) Ürün Ailesi:
Teknolojinin bir sonraki noktasını yapay zeka teknolojileri oluşturuyor. Bu teknolojiye giriş de ilgili donanımların üretilmesinden başlıyor. 3 nanometre teknolojisi ile üretilen GPU ve NPU’lar ile desteklenmiş yapay zeka sunucu (server) ve ağ (network) cihazları Ankara’da üretilecek.
Uçuş/Görev Bilgisayarı Ürün Ailesi:
Projenin kaldıracı olarak yaklaşık bir sene önce iki ülkenin ortak projesi şeklinde başlatılan ATAC H/K serisi uçuş/görev bilgisayarlarının AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, ilk üretimleri (V.1.0) Tayvan’da yapılmıştı. V.1.0 üretimine, Ankara’da devam edilecek. Devrimsel nitelikte geliştirilmekte olan V.2.0 sürümünün ise tasarım çalışmaları bitirilmiş olup prototip üretim çalışması Tayvan’da başlatıldı. FlyBVLOS Technology’nin kendi çip tasarımını, 3-5 nanometre teknolojisini ve yapay zeka desteğini de içeren bu yeni sürüm, insansız araçlar için oyun değiştirecek şekilde teknolojiler barındırıyor. Üretilen ATAC H/K serisi uçuş/görev bilgisayarları aynı zamanda yeni gelişen elektrikli otomobil sanayisinin otonom sürüş yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında yerli bir kaynak oluşturacak.
Üretilecek ürünler, MSB’nin desteği ile endüstriyel standartların yanında NATO standartlarına uygun olması nedeniyle, Türk savunma sanayiinin de bahse konu cihazlar konusunda yaşadığı güvenlik ve tedarik sorunlarını ortadan kaldıracak. Bu proje, sadece Türkiye’nin ulusal güvenliğine değil, aynı zamanda NATO ittifakının, müttefik ve çevre ülkelerdeki haberleşme sistemleri kaynaklı güvenlik endişelerini de ortadan kaldırma noktasında önemli bir araç olacak.
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