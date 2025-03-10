Türkiye'yi teknoloji devi bir ülke yapacak anlaşma: Ankara’da üretilecek ürünler tek tek tanıtıldı

Uçuş/Görev Bilgisayarı Ürün Ailesi:

Projenin kaldıracı olarak yaklaşık bir sene önce iki ülkenin ortak projesi şeklinde başlatılan ATAC H/K serisi uçuş/görev bilgisayarlarının AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, ilk üretimleri (V.1.0) Tayvan’da yapılmıştı. V.1.0 üretimine, Ankara’da devam edilecek. Devrimsel nitelikte geliştirilmekte olan V.2.0 sürümünün ise tasarım çalışmaları bitirilmiş olup prototip üretim çalışması Tayvan’da başlatıldı. FlyBVLOS Technology’nin kendi çip tasarımını, 3-5 nanometre teknolojisini ve yapay zeka desteğini de içeren bu yeni sürüm, insansız araçlar için oyun değiştirecek şekilde teknolojiler barındırıyor. Üretilen ATAC H/K serisi uçuş/görev bilgisayarları aynı zamanda yeni gelişen elektrikli otomobil sanayisinin otonom sürüş yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında yerli bir kaynak oluşturacak.