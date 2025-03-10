Türünün en tehlikelisi: İnternette satıp Türkiye'nin her yerine otobüsle gönderiyorlar

Ana vatanı Batı Afrika olan ve dünyada en tehlikeli sürüngenler arasında yer alan piton cinsi yılanlar, Türkiye'de internet ortamında 21 bin liraya kadar fiyatla satılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yılanın satışının tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen pitonlar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Adult', 'Ball', 'Boa', 'Albino', 'Pied', 'Blood' ve 'Burmese' cinsi pitonlar, 6 liradan 21 bin liraya kadar satılıyor.
Otobüs kargo ile gönderim sağlanır
Pitonları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:
Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.