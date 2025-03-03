İnternette yasa dışı tarantula satışı: Tanesi 7 bin TL’ye alıcı buluyor

Anavatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan ve dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 7 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklem bacaklılar grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Versicolor', 'Vegans', 'Adult vagans', 'Poecilotheria ornata', 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 1600 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Çoklu alımda pazarlık payı vardır
Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.