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İnternette yasa dışı tarantula satışı: Tanesi 7 bin TL’ye alıcı buluyor

İnternette yasa dışı tarantula satışı: Tanesi 7 bin TL’ye alıcı buluyor

13:593/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
DHA
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İnternette yasa dışı tarantula satışı
İnternette yasa dışı tarantula satışı

Anavatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan ve dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 7 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklem bacaklılar grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Versicolor', 'Vegans', 'Adult vagans', 'Poecilotheria ornata', 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 1600 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



Çoklu alımda pazarlık payı vardır


Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:


"Ankara içi elden teslim. Kargo veya otobüs ile gönderim yoktur. 3-4 yaşında. İletişim WhatsApp', 'Sadece İstanbul içi teraryum ile verilecektir', 'Hepsi ve daha fazlası için iletişim WhatsApp', '6 adet mevcut. Adet fiyatı 1600 TL. Çoklu alımda pazarlık payı vardır', 'Ankara refli üyelere elden teslim, dip fiyat."


Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.



#Avustralya
#Amazon
#tarantula

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