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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

11:343/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gelir vergisi beyannameleri verilmeye başlandı mı?
Gelir vergisi beyannameleri verilmeye başlandı mı?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek. Peki gelir vergisi ödemesi kaç taksitte yapılır?

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor. Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NASIL VERİLİR?

Gelir vergisi beyannamesi her yılın mart ayı başından sonuna kadar verilir. Gelir sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve gelirlerinden biriyse yıllık gelir vergisi beyannamesi Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden verileblir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden dolayı gerçek usulde vergilendiriliyorsa vergi beyanının çalışılan mali müşavirlik firmaları tarafından elektronik ortamda gönderilmesi gerekir.

GELİR VERGİSİ KAÇ TAKSİTLE, NASIL ÖDENİR?

Gelir vergisi online ortamda e-devlet veya interaktif vergi dairesi sisteminden ödenebilir. Aynı zamanda mobil veya internet bankacılık sistemlerinden, vergi dairesinden de ödeme işlemi yapılabilir. Gelir vergisi ödemeleri iki taksit halinde ödenebilir.

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