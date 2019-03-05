388 lira taksitle konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Kasımpaşa bugün coşkusuyla bir başka. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını sizlerin desteğiyle aldık.

Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İzmir Körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor, Haliç'in hali o zaman neyse şu anda körfezin hali de o. İstanbul'da çöp dağlarını biz kaldırdık. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğal gaz ulaştırdık. Arıtma tesisleriyle Haliç'in kirlenmesini önledik. Haliç'te şu an balık tutuluyor.

BU KADAR GÖÇ DOĞRU MU? TARTIŞILIR...

Ah şu sokakların bir dili olsa da 1994'te hangi şartlar altında seçimi kazandığımızı anlatsa. 1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirleri arasına getirdik.1994'te İstanbul'un nüfusu 8 milyondu. şimdi 15 milyon. Bu kadar göç alması İstanbul'un doğru mudur değil midir orası da tartışılır.

Türkiye 31 Mart'ta hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek. Yıllardır başaramadıkları oyunlarını yeniden sahneye soktular. Sanıyorlar ki İstanbul buna izin verecek. Şimdi sesleniyorum Beyoğlu 31 Mart'ta istikbalimize göz dikenlere hadlerini bildiriyor muyuz.

'HEPİMİZİN İFTİHAR EDECEĞİ PROJE'

Eminönü ve Kabataş arasında metro hattını hizmete aldık. Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Yıllardır yapılamayan Taksim Cami'ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı'nda araç görmeyeceksiniz. Taksim artık bir meydan olacak. Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası varya orası İstanbul'a bir başka hava getirecek. Hepimizin iftihar edeceği bir proje. Hepsinden öte Haliç Tersanemiz de bir bilim sanat merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor, Kasımpaşa değişiyor. Bir çekim merkezi haline geliyor. Haliç sahiline özel temalı konsept hazırladık. Şimdi Kabataş'a muhteşem bir liman yapıyoruz. Deniz taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyoruz.

REKLAM

Okçular Tekkesi Kütüphanesi'ni açtık. Oradan dünyaya okçular yetiştiriyoruz. Sağolsunlar okçuluk geleneğimizi yaşatıyorlar.

50 BİN KONUT MÜJDESİ

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum.

388 TL TAKSİT, 20 YIL VADE

Dar gelirlere yönelik grupta taksitler 388 liradan başlayacak ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun. Orta gelirde taksitler 759 liradan başlayacak ve vade 15 yıl olacak.

Bugün burada Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın da açılışını yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

EKONOMİ Antalya'da yıllık muz üretimi 6 yılda 100 bin ton arttı

HAYAT Sigara kaynaklı hastalıkların maliyeti yılda 3 milyar dolar