4 adımda kayıt dışıyla mücadele

Kayıp verginin önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellefleri hasılat tespiti ve izaha davet ediyor. Buna göre beyan ettiği geliri ile hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefler izaha çağrılıyor. Ayrıca usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış da yapıyor. Uzlaşmada vergi asıllarının kapsam dışına çıkarılması da sağlanıyor. Bu kapsamda kayıt dışı çalıştıranlara da artırımlı ceza uygulanacak. Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak.