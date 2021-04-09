Ekonomi Bitcoin 58 bin doların üzerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

9 Nisan Bitcoin fiyatları: 1 Bitcoin'in fiyatı ne kadar oldu?

Bitcoin 58 bin doların üzerinde

Bitcoin'in fiyatında 9 Nisan güne başlangıç rakamları belli oldu. Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 56,000 dolara kadar gerileyen kripto para birimi Bitcoin, yeni alımlarla 58,000 doların üzerine döndü.

Haber Merkezi DHA
9 Nisan Bitcoin fiyatları: 1 Bitcoinin fiyatı ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Son 24 saat içinde 56,477.18 ve 58,472.42 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.74 artışla 58,222.76 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.96 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.5 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 87.2 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.84 artışla 2,077.86 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 3.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 239.7 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.89 artışla 408.7 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 19.20 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 63.15 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de yaklaşık 63 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 971 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,185 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,127 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.2'sini Bitcoin, yüzde 12.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 134 milyar dolar düzeyindeydi.

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