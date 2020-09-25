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Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Vatandaş altın alım fırsatı yakalamak için altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusuna sık sık cevap arıyor. Ağustos ayında tarihi yüksek seviyeye gelen altının bundan sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Tüketici de kendini garantiye alacak yatırımlar için altınla yakında ilgileniyor. Peki, altın ne zaman düşer ne zaman yükselir? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Peki bunda sonra 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?' Bu soru hem düğün yapacak çiftler ve düğüne gidecek vatandaşlar için de altın yatırımcılarının gündeminde.

Vatandaş altın alım fırsatı yakalamak için altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusuna sık sık cevap arıyor. Fakat altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Rekor artışlar sonrası altın alacaklar dikkatli olmalı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklama altın fiyatlarının çakılmasına neden olabilir
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Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklama altın fiyatlarının çakılmasına neden olabilir

Atın fiyatları bir yükseliyor bir geriliyor. Ağustos ayında tarihi yüksek seviyeye gelen altının bundan sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Tüketici de kendini garantiye alacak yatırımlar için altınla yakında ilgileniyor. Peki, altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor

Altın tarihi bir seviyeye geldi

Geçtiğimiz yılın aralık ayında başladığı yükseliş trendine yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artmasından dolayı ara vermiş olan ons altın fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi bir seviyeye geldi. Altın ons fiyatı ağustos ayını yüzde 0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamladı. Şimdi vatandaşlar, altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada uzmanlara da altın hakkındaki yorum ve değerlendirmeleri de sık sık soruluyor.

Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
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Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!

Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar ve yatırımcılar uzmanların görüşlerini de merak ediliyor. Özellikle yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusunun cevabını arıyor.

Altındaki dalgalanmanın normal olduğunu söyleyen pek çok kıdemli analist, piyasaların Kovid vakalarındaki artış ve volatilitenin artmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin de yaklaşmasından kaynaklı olarak doğal şekilde tedirgin olduğunu söylüyor.

Buna karşılık altın düşecek mi noktasında ise altın için zeminin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiliyor.

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
EKONOMİ
Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı

Daha önce görülmeyen bir büyüklükte

Fed ve diğer merkez bankalarından parasal genişleme ve düşük faiz yolu ile gelen yoğun likiditenin daha önce görülmeyen bir büyüklükte olduğunu söyleniyor.

Ülkelerin de rekor seviyede teşvik paketlerinin uygulamaya aldığını belirten uzmanlar, Büyük Finans Krizi sonrasının tekrarına tanık olma konusunda değerlendirmelerde bulunuyor.

Altın fiyatları yükseliyor
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Altın fiyatları yükseliyor
Altın fiyatları dün beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra hisse senedi piyasasındaki düşüş ve dolardaki hafif değer kaybına bağlı olarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,241 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,246.25 dolarda bulunuyor.


Geleceğe yönelik beklentilere bakıldığında ABD seçimlerinin ne olacağının ve teşvik paketlerinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğuna değinen uzmanlar, 'Altın düşecek mi?' sorusu ile ilgili olarak Trump’ın göreve geldiği dönemden beri Çin ile çekişmeleri, 1. faz ve 2. faz tartışmaları ve ABD-Çin arasındaki gelişmelerin daima altının lehine olduğunun gözlemlendiğini aktardı. Bu yüzden altının yükselip yükselmemesi de ABD seçimlerinden sonra netlik kazanacak.

Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı: Sabırla bekleyin!
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Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı: Sabırla bekleyin!

Aşı çalışmaları da altını etkiliyor

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşı çalışmalarına dair bir açıklamanın da altın fiyatlarına önemli ölçüde etki edeceğini söyleniyor.

Vatandaşların yeni gözdesi oldu: ​Yarım gram altın yok satıyor
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Altın fiyatlarında meydana gelen rekor artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların yarım gram altına rağbetini arttırdı.
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Normalde kuyumcularda çok fazla bulunmayan yarım gram altın, altının gramının 428 liraya ulaşmasıyla artık vitrinlerde yerini aldı.
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Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 215 liradan satılan 0.5 gram altına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyip altının geleceği hakkında da bilgiler verdi.
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Başman, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Doğum, sünnet ve düğün gibi organizasyonlarda hediyeleşme kültürümüz var. Ancak şartların maalesef iyi gelmemesi, uzun süredir de bu salgın krizinde olmamız bizleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Vatandaşlarımızdan işini kaybedenler, gelirinde azalma olanlar oldu. Bunların genel olarak altına olan ilgileri genel olarak diplere geldi. Şimdi bir çeyrek altının 650 liralarda seyretmesi, en hafif bileziğin bin 200, bin 300 liralara çıkması doğal olarak insanların yine hediyesini almaya ama bunu daha hafif olan ürünlerde gerçekleştirmek gibi bir talebe yönlendirdi. Bununla ilgili olarak son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altına son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı”
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Gram altının 450 liraya kadar çıkabileceğini söyleyen Başman, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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“Uluslararası piyasada ons altını uzmanlar 1900-2000 dolar bandında görüyor. Bunun da iç piyasaya yansıması 445-450 liralarda bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu ne zaman olacak ama ve 450 lirada kalacak mı ona şu anda bir şey söylemek çok erken.”
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Koronavirüs salgınında vakaların azalmasının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydeden Başman, şunları kaydetti:
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“Bizim için önemli olan Türkiye’nin dışındaki etmenler. Türkiye dışında vakalar artıyor. Aşıyla ilgili olumlu bir gelişme yok. Aşının bulunması ve vakaların azalmasıyla piyasada rahatlama olacak. Aşının bulunması ticaretin artması demektir. Bilhassa Çin’in dünya piyasasına mal satması ve alışveriş yapması demektir. Bu da ticareti ve enerji sektörünün canlanacağı gibi bir beklenti oluşturmakta. Ama bu gerçekleşecek olursa altın değil ticaret çalışacağı için gerileme bekleniyor.”
Vatandaşların yeni gözdesi oldu: ​Yarım gram altın yok satıyor
Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden başlayan düğünlerde altın fiyatları artış gösterdi. Vatandaşların yeni gözdesi ise yarım gram altın oldu. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altınlara son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı” dedi.
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