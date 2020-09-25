Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Peki bunda sonra 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?' Bu soru hem düğün yapacak çiftler ve düğüne gidecek vatandaşlar için de altın yatırımcılarının gündeminde.

Vatandaş altın alım fırsatı yakalamak için altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusuna sık sık cevap arıyor. Fakat altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Rekor artışlar sonrası altın alacaklar dikkatli olmalı.

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Atın fiyatları bir yükseliyor bir geriliyor. Ağustos ayında tarihi yüksek seviyeye gelen altının bundan sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Tüketici de kendini garantiye alacak yatırımlar için altınla yakında ilgileniyor. Peki, altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

EKONOMİ Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor

Altın tarihi bir seviyeye geldi

Geçtiğimiz yılın aralık ayında başladığı yükseliş trendine yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artmasından dolayı ara vermiş olan ons altın fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi bir seviyeye geldi. Altın ons fiyatı ağustos ayını yüzde 0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamladı. Şimdi vatandaşlar, altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada uzmanlara da altın hakkındaki yorum ve değerlendirmeleri de sık sık soruluyor.

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Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar ve yatırımcılar uzmanların görüşlerini de merak ediliyor. Özellikle yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusunun cevabını arıyor.

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Altındaki dalgalanmanın normal olduğunu söyleyen pek çok kıdemli analist, piyasaların Kovid vakalarındaki artış ve volatilitenin artmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin de yaklaşmasından kaynaklı olarak doğal şekilde tedirgin olduğunu söylüyor.

Buna karşılık altın düşecek mi noktasında ise altın için zeminin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiliyor.

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Daha önce görülmeyen bir büyüklükte

Fed ve diğer merkez bankalarından parasal genişleme ve düşük faiz yolu ile gelen yoğun likiditenin daha önce görülmeyen bir büyüklükte olduğunu söyleniyor.

Ülkelerin de rekor seviyede teşvik paketlerinin uygulamaya aldığını belirten uzmanlar, Büyük Finans Krizi sonrasının tekrarına tanık olma konusunda değerlendirmelerde bulunuyor.

OYNAT 00:00 Altın fiyatları yükseliyor Altın fiyatları dün beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra hisse senedi piyasasındaki düşüş ve dolardaki hafif değer kaybına bağlı olarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,241 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,246.25 dolarda bulunuyor.



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Geleceğe yönelik beklentilere bakıldığında ABD seçimlerinin ne olacağının ve teşvik paketlerinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğuna değinen uzmanlar, 'Altın düşecek mi?' sorusu ile ilgili olarak Trump’ın göreve geldiği dönemden beri Çin ile çekişmeleri, 1. faz ve 2. faz tartışmaları ve ABD-Çin arasındaki gelişmelerin daima altının lehine olduğunun gözlemlendiğini aktardı. Bu yüzden altının yükselip yükselmemesi de ABD seçimlerinden sonra netlik kazanacak.

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Aşı çalışmaları da altını etkiliyor

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşı çalışmalarına dair bir açıklamanın da altın fiyatlarına önemli ölçüde etki edeceğini söyleniyor.