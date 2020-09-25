Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Vatandaş altın alım fırsatı yakalamak için altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusuna sık sık cevap arıyor. Ağustos ayında tarihi yüksek seviyeye gelen altının bundan sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Tüketici de kendini garantiye alacak yatırımlar için altınla yakında ilgileniyor. Peki, altın ne zaman düşer ne zaman yükselir? Detaylar haberimizde.
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Peki bunda sonra 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?' Bu soru hem düğün yapacak çiftler ve düğüne gidecek vatandaşlar için de altın yatırımcılarının gündeminde.
Atın fiyatları bir yükseliyor bir geriliyor. Ağustos ayında tarihi yüksek seviyeye gelen altının bundan sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Tüketici de kendini garantiye alacak yatırımlar için altınla yakında ilgileniyor. Peki, altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?
Altın tarihi bir seviyeye geldi
Geçtiğimiz yılın aralık ayında başladığı yükseliş trendine yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artmasından dolayı ara vermiş olan ons altın fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi bir seviyeye geldi. Altın ons fiyatı ağustos ayını yüzde 0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamladı. Şimdi vatandaşlar, altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada uzmanlara da altın hakkındaki yorum ve değerlendirmeleri de sık sık soruluyor.
Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar ve yatırımcılar uzmanların görüşlerini de merak ediliyor. Özellikle yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusunun cevabını arıyor.
REKLAM
Altındaki dalgalanmanın normal olduğunu söyleyen pek çok kıdemli analist, piyasaların Kovid vakalarındaki artış ve volatilitenin artmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin de yaklaşmasından kaynaklı olarak doğal şekilde tedirgin olduğunu söylüyor.
Buna karşılık altın düşecek mi noktasında ise altın için zeminin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiliyor.
Daha önce görülmeyen bir büyüklükte
Fed ve diğer merkez bankalarından parasal genişleme ve düşük faiz yolu ile gelen yoğun likiditenin daha önce görülmeyen bir büyüklükte olduğunu söyleniyor.
Ülkelerin de rekor seviyede teşvik paketlerinin uygulamaya aldığını belirten uzmanlar, Büyük Finans Krizi sonrasının tekrarına tanık olma konusunda değerlendirmelerde bulunuyor.
Geleceğe yönelik beklentilere bakıldığında ABD seçimlerinin ne olacağının ve teşvik paketlerinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğuna değinen uzmanlar, 'Altın düşecek mi?' sorusu ile ilgili olarak Trump’ın göreve geldiği dönemden beri Çin ile çekişmeleri, 1. faz ve 2. faz tartışmaları ve ABD-Çin arasındaki gelişmelerin daima altının lehine olduğunun gözlemlendiğini aktardı. Bu yüzden altının yükselip yükselmemesi de ABD seçimlerinden sonra netlik kazanacak.