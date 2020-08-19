Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklama altın fiyatlarının çakılmasına neden olabilir

Koronavirüs salgını, ABD-Çin arasında ticaret savaşı, küresel ekonominin geleceğine dair endişeler... Altın fiyatları küresel gelişmelere bağlı olarak yükselmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın aşı açıklamasının ardından ani düşüş yaşayan altın, dün güne 460 TL seviyesinde başladı ancak günün sonunda 480 lirayı gördü.

Peki altın fiyatlarındaki yükseliş ne kadar devam edecek?

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmaları ile yapılacak bir açıklamanın altın fiyatlarına önemli ölçüde etki edeceğini söyledi.

Aşı ile ilgili müjdeli bir haberin yatırımcılara alım fırsatı sunacağını vurgulayan Memiş, "Rusya'dan gelen aşı haberi piyasalar bahane olarak bekliyordu ve bu bahane yakalanmış oldu zira çok agresif bir yükseliş vardı." dedi.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş

Altının son dönemde değerinden fazla gelir sağladığına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların kısa vadeli yatırım yaparken dikkat etmesi gerektiğine söyledi:

"Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasalarda altının gram fiyatı 520 TL seviyesine kadar yükseldi. Hiç kimse o bu seviyede bir alım beklemezken, kuyumcular önünde kuyruklar oluştu. Altın 430 TL seviyesine kadar düştüğünde ise çok fazla talebin olmadığına şahit olduk. Demek ki burada panik ve psikolojik algı çok önemli. İnsanlar panik alımı ile 520 TL'den aldı ama zarar etti. Bu panik alımlara dikkat etmeliyiz."

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GÜMÜŞ ALTINDAN ÇOK KAZANDIRIYOR

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüşün değerli bir emtia olduğunu belirterek, son dönemde altından daha çok kazandırdığını söyledi:

"Altın 300 liradan 485 TL'ye kadar değil değer kazandı ancak gümüş 2.50 liradan 7.5 TL seviyesine kadar yükseldi. 5 ayda yüzde 120 getirisi oldu. Emtialar arasında en kuvvetli getirisi olan şu an gümüş. Gümüşü vatandaşlar ihlal etmemesi gerekir. Pandemi sürecinde gümüşün değeri çok arttı. Salgın hastalıklarda ve tıp sektöründe gümüş çok kullanılıyor. Şirketler de yurt dışında gümüş stokunu arttırmış durumda. Altın fiyatlarında olduğu gibi gümüşte de bir geri çekilme bekliyoruz.

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GÜMÜŞÜN GRAMI 10 TL'Yİ GÖREBİLİR

Önümüzdeki 3 yıl boyunca gümüşün ONS fiyatında 40-50 dolar bant aralığında, gram tarafında ise 10 TL üzerinde fiyatlamalar bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda gümüş altından daha fazla değer kazanacağını tahmin ediyoruz"

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