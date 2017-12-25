Empire İncek projesi, Ankara’nın en büyük balkonlu 1+1 projesi olarak dikkat çekiyor.

Önemli konut ve ticari projeleri hayata geçiren Mülk Yatırım Proje Geliştirme Anonim Şirketi, belediye tarafından onaylanan mimari projelerde yatırımcıların erken yatırım yapmasını sağlıyor. Böylelikle yatırımcılar yüzde 80 ile yüzde 150 arasında kazanç sağlıyor.

Geliştirdiği konut ve ticari projelerde kaçıncı kat, kaç numaralı bağımsız bölüm ya da kaç numaralı mağaza olduğunu belirleyip, yatırımcıların çok kısa sürede yüksek oranda kar yapmalarını sağlayan şirket, Türkiye’nin en çok proje geliştiren ve yatırımcılarına en kazançlı yatırımı yapmalarını sağlayan, ülkenin en güvenilir markalarından biri olmayı hedefliyor.

Sektördeki 12 yıllık tecrübe ve birikimiyle yatırımcılar için doğru bölgelerde doğru projeler geliştirerek tapularını hemen teslim eden firma, mülklerini ise geliştirdiği projelerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre 12 ay ile 36 ay içinde teslim edip, yatırımcılara kısa sürede yüzde 80 ile yüzde 150 arasında kazandırıyor.

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Yıllardır süre gelen deneyimleri neticesinde sağlam öngörü ilkesi ve yapmış olduğu düzenli araştırmalar sayesinde 0 risk ilkesiyle yatırımcılara tapularını hemen teslim eden şirket, yatırımcılarla birlikte hareket edip, birlikteliğin gücünü kazanca çeviriyor.

Yüzde 100 net kazanç

Firmanın Empire İncek projesi, Ankara’nın en büyük balkonlu 1+1 projesi olarak dikkat çekiyor. Sadece 1+1 değil; aynı zamanda balkonların da odalara dönüştürülebileceği bir yaşam alanı alınıyor.

Mogan Gölü manzaralı proje; Panora’ya sadece 8 dk mesafede, TED Kolejinin yanı başında yer alıyor. Konumu itibariyle Ankara’nın en kolay ulaşımına sahip projelerinin başında gelen proje, Atılım Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, ODTÜ Ormanı, Eymir ve Mogan Gölleri, Jandarma Okullar Komutanlığı, Anayasa Mahkemesine çok yakın konumda bulunuyor.

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41 katlı projede, tamamı 1+1 243 adet residence daire bulunuyor. Eğitim kurumlarına yakınlığı projeye ayrı bir değer katarken, Ankara’nın en büyük balkonlu 1+1 projesi göz dolduruyor.

Bölgedeki ortalama m2 fiyatları 6500 TL. Yani balkonlar dahil 60 m2’lik 1+1’lerin satış rakamı katına ve dairenin konumuna göre ortalama 370.000 ila 450.000 TL arasında değişiyor. Projeden alma avantajını kullanarak 169.000 TL’den başlayan fiyatlarla bu muhteşem projeden yaralanılabilir.