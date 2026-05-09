Annelerimizi çok seviyoruz

9/05/2026, Cumartesi
Fotoğraf: Arşiv
Anneler Günü, Türkiye'de en yoğun hediyelik alışverişin gerçekleştiği dönem olarak öne çıkıyor. E-ticaretin Anneler Günü’nün etkisiyle mayısta 400 milyar lira seviyelerini görmesi bekleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, tüketici davranışlarının dijitalleşmesiyle birlikte özel gün alışverişlerinde e-ticaretin payının her geçen yıl daha da arttığını belirterek, Anneler Günü’nün hacmi artırdığını söyledi. Hediyeleşme motivasyonunun etkisiyle çiçek, çikolata ve hediye setleri gibi duygusal değer taşıyan ürün gruplarında yoğun talep beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, Anneler Günü'nün, yılbaşının ardından Türkiye'de en yoğun hediyelik alışverişin gerçekleştiği ikinci önemli dönem olarak öne çıktığına işaret ederek, bu doğrultuda nisan ayının sonundan mayıs ayına geçişle birlikte alışveriş hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını ve bunun e-ticaret verilerine şimdiden yansıdığını söyledi.

ALTIN SİPARİŞİNDE %70 YÜKSELİŞ VAR

Çevikoğlu, kategoriler bazında incelendiğinde, kuyumculuk (altın) kategorisinde sipariş adetlerinde yaklaşık yüzde 70'e varan artışın dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Ev tekstili ile anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde sepet ortalamalarında şimdiden yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artış gözlemliyoruz. Diğer yandan, giyim, ayakkabı ve çanta, takı ve aksesuar ile gözlük gibi moda odaklı kategorilerde de sepet ortalamalarında yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. Kampanyaların etkisiyle e-ticaret platformlarında satışlar önemli ölçüde artarken, bu dönemin yarattığı ivmeyle birlikte mayıs ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 400 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tablo, Anneler Günü döneminde hem talep yoğunluğunun arttığını hem de tüketicilerin hediye odaklı alışverişlerde daha yüksek sepet tutarlarına yöneldiğini ortaya koyuyor."


