ASELSAN toplam tutarı 10,3 milyon doları bulan satış sözleşmeleri imzaladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor. Fuar kapsamında ASELSAN'ın anti dron sistemleri arasında "KORKUT 25mm Yakın Hava Savunma Sistemi", "BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi", "KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi", "SEDA 100-Cuav Akustik Drone Tespit Sistemi" ile mini ve mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirilen İHTAR sistemi sergileniyor.