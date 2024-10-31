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ASELSAN toplam tutarı 10,3 milyon doları bulan satış sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN toplam tutarı 10,3 milyon doları bulan satış sözleşmeleri imzaladı

13:0631/10/2024, Perşembe
AA
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ASELSAN
ASELSAN

ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada,
"ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır."
ifadesi kullanıldı.
#ASELSAN
#İHA
#KAP
#Pasifik

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