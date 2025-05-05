Askerdeyken tasarladığı silindirler 70 ülkede kullanılıyor

Askerdeyken proje çizimini yaptığı hidropnömatik sistemli silindirlerin üretimi için Bursa'da 1995'te fabrika açarak yerli üretim yapan girişimci, ayrıca ihracatla ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Makine mühendisi Veli Kaynar'ın kurduğu firmada, sadece 6 bar hava kullanılarak sıvı ve gazların da basınçlarını artıran sistemler ile 6 bar basınçlı havayla 100 ton kuvvet üreten hidropnömatik silindirler imal ediliyor. Kaynar'ın kendi tasarımıyla üretilen makineler, özellikle beyaz eşya, metal ve otomotiv sektörlerinin bu alandaki ihtiyacını karşılıyor. Yurt dışına gönderilen bu silindirlerle ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Fabrikada ayrıca kaynaksız birleştirme, perçin, somun çakma ve sac şekillendirme gibi işlemlerde kullanılan farklı bir makinenin de üretimi gerçekleştiriliyor.Firma sahibi makine mühendisi Veli Kaynar, daha önce yurt dışından getirilen malzemeleri satan firmada çalıştığını, ardından askere gittiğini söyledi.