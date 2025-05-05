Askerdeyken tasarladığı silindirler 70 ülkede kullanılıyor

Askerdeyken proje çizimini yaptığı hidropnömatik sistemli silindirlerin üretimi için Bursa'da 1995'te fabrika açarak yerli üretim yapan girişimci, ayrıca ihracatla ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Makine mühendisi Veli Kaynar'ın kurduğu firmada, sadece 6 bar hava kullanılarak sıvı ve gazların da basınçlarını artıran sistemler ile 6 bar basınçlı havayla 100 ton kuvvet üreten hidropnömatik silindirler imal ediliyor. Kaynar'ın kendi tasarımıyla üretilen makineler, özellikle beyaz eşya, metal ve otomotiv sektörlerinin bu alandaki ihtiyacını karşılıyor. Yurt dışına gönderilen bu silindirlerle ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Fabrikada ayrıca kaynaksız birleştirme, perçin, somun çakma ve sac şekillendirme gibi işlemlerde kullanılan farklı bir makinenin de üretimi gerçekleştiriliyor.Firma sahibi makine mühendisi Veli Kaynar, daha önce yurt dışından getirilen malzemeleri satan firmada çalıştığını, ardından askere gittiğini söyledi.
İTHAL EDİLİYORDU ŞİMDİ İHRACATINI YAPIYORUZ
Ürünlerini Çin'den Arjantin'e, ABD'den Güney Kore'ye kadar 19 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Kaynar, şu bilgileri verdi: "Yurt dışı partner firmalarımız aracılığıyla ürünlerimiz 70 ülkede kullanılıyor. Uzun yıllar 20 sene, 25 sene hiç bakım görmeden çalışan sistemlerimiz mevcut. Dünyadaki kaliteli ürünlere eş değer ürünler yapıyoruz. Takip ettiğimiz sistemlerde evet bazı teknolojik üstünlükleri olan ülkeler var. O ülkelerin imalat tarzlarını inceleyerek, aynı sistemi kendi bünyemizde bulundurarak bunların üretimini sağladık ve kaliteli bir ürün ortaya çıktı."