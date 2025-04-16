İnşaat üretim endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025'in İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, 2025 yılının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre inşaat üretimi yüzde 12,7 arttı. İnşaat alt sektörleri incelendiğinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre, bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 14,9 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,3 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de yüzde 7,1 yükseldi.

İnşaat üretiminde ise bir önceki aya göre düşüş gözlemlenerek, yüzde 0,3 azalma yaşandı. İnşaat alt sektörlerine bakıldığında ise bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 1,6 arttı.