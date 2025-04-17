İç piyasaya yetecek üretim var

Türkiye genelinde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü, tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Tarlalarda zirai don, erken çiçek açan meyve ağaçlarını vururken, ülke genelindeki üreticileri endişelendiren hasarlarla karşılaşıldı. Özellikle meyve üretiminde stratejik öneme sahip kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi ürünlerde ciddi zararlar meydana geldi. Bu durum, hem rekolte tahminlerini hem de tüketiciye yansıması muhtemel olası fiyat artışlarını gündeme taşıdı. Fakat Türkiye, birçok meyve sebzede ihtiyacının çok daha fazlasını üretiyor. Bu da iç piyasada olası arz sorununa karşı güvence oluşturuyor.





YETERLİLİK ORANI OLDUKÇA YÜKSEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi zira don sebebiyle stratejik öneme sahip ürünlerde farklı derecelerde hasar meydana geldiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Mart’ta yayınlanan ve 2023-2024 sezonunu baz alan verilere göre, Türkiye, sayılan stratejik meyvelerde yüksek oranda yeterlilik düzeyine sahip.





KAYISIDA İHTİYACIN DÖRT KATINI ÜRETİYORUZ

Kayısı ve zerdali grubunda Türkiye, iç tüketimin yaklaşık dört katı kadar üretim gerçekleştiriyor. Bu grubun yeterlilik oranı yüzde 379 olarak açıklandı. Elma üretiminde bu oran yüzde 151, üzümde yüzde 147 olarak belirlendi. Şeftali ve nektarin grubunda ise yeterlilik oranı yüzde 133,8 seviyesine ulaşıyor. Bu yüksek yeterlilik oranları, Türkiye'nin sadece iç piyasasını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda önemli ihracatçı ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.



