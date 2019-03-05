Ekonomi AVMler 5 aydır sözünü tutmuyor
EMLAK

AVM'ler 5 aydır sözünü tutmuyor

AVM kiraları yüzünden çok sayıda markanın sıkıntıya düşmesi sonrasında Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin aldığı tazminatsız çıkış kararının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen bazı AVM'lerin markaları adeta rehin alarak kararı uygulamadıkları ortaya çıktı. Kimi AVM'lerin ise döviz bazlı fatura düzenleme uygulamasının zorla devam ettirmeye çalıştığı da kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
AVM.
AVM.

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi’nin Eylül ayında “üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı” verme kararı aldığını hatırlatan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Kararın kamuoyuna duyurulmasının üzerinden beş ay geçtiği halde bazı AVM’ler kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımızı adeta rehin tutmaya devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçen yıl kira sözleşmelerinde liraya dönülmesi ile markaların bir nefes alma fırsatı bulduğunu hatırlatan Sinan Öncel, şunları söyledi:

3 AY ÖNCEDEN TAZMİNATSIZ ÇIKIŞ HAKKI

“Kiralarda liraya dönüş ile birlikte markalarımızın gündemindeki en büyük sorunlardan biri büyük ölçüde çözüldü. Organize perakende olarak 2019’a verimsiz mağazalarımızı kapatarak verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladık. Bu konuda AYD’den de olumlu yaklaşım göreceğimizi umuyorduk. Çünkü AYD Yönetimi geçen yıl eylül ayında ‘üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı’ verme kararı almıştı.

5 AY OLDU HALA REHİN TUTUYORLAR

Kararın AYD Başkanı Hulusi Belgü tarafından kamuoyuna duyurulmasının üzerinden beş ay geçti. Bazı AVM’ler kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımızı adeta rehin tutmaya devam ediyor. Biz kimseden lütuf ya da ayrıcalık istemiyoruz. AYD Yönetimi’nin kamuoyuna ilan ettiği kararı uygulamasını bekliyoruz.

ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ ZİRVESİ'NE KATILMAYACAKLAR

“Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı Genel Gider Yönetmeliği’ne aykırı davranan AVM yönetimleri hakkında çok sayıda şikayet alıyoruz. Sorunun asıl muhatabı olan AYD’nin böylesine önemli bir konuyu nasıl görmezden gelebildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. AYD Yönetim Kurulu’nun geçen eylül ayında üyelerimizi hedef alan rencide edici açıklamaları ve verdikleri sözü yerine getirmeyen üyeleri sebebiyle BMD Yönetim Kurulu’nda alınan karar gereği çok istememize rağmen maalesef Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne katılamayacağız.”

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DÖVİZ BAZLI FATURAYA ZORLA DEVAM

Sinan Öncel, kiralarda liraya dönülmesine rağmen sermayesinin yüzde 50 ve üzeri yabancı olan markalara bazı AVM yönetimleri tarafından döviz bazlı fatura düzenleme uygulamasının zorla devam ettirilmeye çalışıldığını da söyledi.

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