Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Mehmet Şimşik (Foto: Arşiv)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı."
ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla 2024’te konut arzının daha da artacağını belirtti.
Şimşek, kiralardaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu söyledi.
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1 saat önce