|
Ekonomi

Baykar'ın İHA test ve geliştirme merkezleri yatırım alanları kapsamına alındı

Baykar'ın insansız hava araçları (İHA) ile akıllı sistemlerin test ve geliştirme merkezleri de proje bazlı teşvik kapsamında yer alacak.

12:38 - 12/12/2023 Salı
AA
Bu alanlarda yapılacak olan İHA ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımları da proje bazlı devlet teşviki kapsamında yer alacak.
Bu alanlarda yapılacak olan İHA ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımları da proje bazlı devlet teşviki kapsamında yer alacak.

İstanbul'da Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4 Eylül 2019 Tarihli ve 1504 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce "İstanbul" olarak yer alan desteklenecek yatırım yeri ibaresi, "İstanbul, Edirne, Tekirdağ illeri ile Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanlarında" şeklinde değiştirildi.

Bu alanlarda yapılacak olan İHA ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımları da proje bazlı devlet teşviki kapsamında yer alacak.

Baykar'ın ihracat gelirlerinden elde ettiği gelir ile kurduğu İstanbul'daki AR-GE merkezi ile birlikte Edirne ve Tekirdağ Çorlu'da tamamen öz kaynaklarıyla yatırımlarına devam ettiği İHA test ve geliştirme merkezleri de endüstri bölgesi kapsamında faaliyet gösterecek.

#Baykar
#İHA
#Savunma Sanayisi
#Edirne
#Çorlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süper Kupa final maçı oynanacak mı? Ligler süresiz ertelendi