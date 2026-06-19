Beykoz'a 1,5 milyar liralık villa yatırımı

Tera, gayrimenkul geliştirme alanındaki ilk projesi Tera Orman Beykoz'u tanıttı. Beykoz’da 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek 70 villalık proje, doğayla uyumlu mimarisi ve yatay yaşam konseptiyle öne çıkıyor.
Tera'nın gayrimenkul geliştirme alanındaki ilk projesi olan Tera Orman Beykoz dün İstanbul'da tanıtıldı. Beykoz'da 30 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen ve 70 villadan oluşan proje için yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım yapıldı. Doğayla uyumlu mimari anlayışıyla tasarlanan projede, özel bahçeler ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte yaklaşık 16 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alıyor. Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, projenin tanıtımında yaptığı açıklamada, gayrimenkul sektörünün yalnızca yapı üretmekten ibaret olmadığını belirterek, "Gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükselten, kentlere değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren önemli bir sorumluluk alanıdır. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Işık, Tera Orman Beykoz'u geliştirirken amaçlarının uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu ifade etti.
DOĞAYLA İÇ İÇE
İstanbul'un doğal dokusuyla öne çıkan Beykoz’da hayata geçirilen projede 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villa seçenekleri bulunuyor. Projede açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, yürüyüş yolları, fitness merkezi, çocuk oyun alanları ve 122 araçlık otopark gibi sosyal donatılar da yer alıyor. Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş, şirketin finans ve yatırım alanındaki deneyimini gayrimenkul geliştirme sektörüne taşıdığını dile getirdi. Karakaş, "Biz gayrimenkulü yalnızca bir yatırım alanı olarak değil, şehirlerin gelişimine ve yaşam kalitesine katkı sağlayan stratejik bir alan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket, Beykoz’da hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerle birlikte bölgede toplam 101 villalık bir yaşam ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.
Yüzde 10 peşinat 36 aya varan vade
- Lansman dönemine özel olarak yüzde 10 peşinat ve 36 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunulan projede villaların satış fiyatları 55 milyon TL’den başlıyor. 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projede inşaat süreci başlarken, teslimlerin 2 yıl sonra gerçekleştirilmesi hedefleniyor.