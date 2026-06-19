Beykoz'a 1,5 milyar liralık villa yatırımı

Tera'nın gayrimenkul geliştirme alanındaki ilk projesi olan Tera Orman Beykoz dün İstanbul'da tanıtıldı. Beykoz'da 30 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen ve 70 villadan oluşan proje için yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım yapıldı. Doğayla uyumlu mimari anlayışıyla tasarlanan projede, özel bahçeler ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte yaklaşık 16 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alıyor. Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, projenin tanıtımında yaptığı açıklamada, gayrimenkul sektörünün yalnızca yapı üretmekten ibaret olmadığını belirterek, "Gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükselten, kentlere değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren önemli bir sorumluluk alanıdır. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Işık, Tera Orman Beykoz'u geliştirirken amaçlarının uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu ifade etti.